León pasará este lunes de 36 grados por el día a 14 por la noche

Muchos edificios construidos antes de las actuales exigencias de eficiencia energética actúan como auténticas "cárceles térmicas", reteniendo el calor durante el día y liberándolo lentamente por la noche.dl

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los termómetros llegarán ya a los 36 grados este lunes en Castilla y León, con mínimas que no bajarán de los 19 en capitales como Segovia, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su web.

Este lunes, el tiempo se prevé poco nuboso o despejado en la comunidad, con algunas nubes bajas de madrugada y al final del día en el extremo norte, y nubosidad de evolución diurna en la Cantábrica, donde no se descartan algunos chubascos dispersos con tormenta.

Las temperaturas se anuncian con pocos cambios, con viento en régimen de brisas, flojo o moderado.

Mañana ya se prevé un aumento de las máximas, especialmente en el tercio oriental, con Ávila, Burgos, Segovia y Soria en aviso por calor.

Este lunes, en las capitales de provincia las mínimas estarán entre los 13 grados de Salamanca y los 14 de Burgos y León y esos 19 de Segovia, con 15 en Soria y 16 en el resto.

En cuanto a las máximas, oscilarán entre los 33 grados de Ávila, León y Salamanca y los 36 de Soria, con 34 en Burgos y 35 en el resto de capitales de provincia de la comunidad.