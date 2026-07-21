La Junta destina 3.880.247€ a obras de reforma, mejora y sustitución en centros educativos leoneses

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La Consejería de Educación ha presentado el plan de obras de Reforma, Mejora y Sustitución (RMS) previsto para el verano de 2026 en los centros educativos públicos de Castilla y León.

La Consejería de Educación está acometiendo, durante los meses estivales, más de 370 obras con una inversión de cerca de 27 millones de euros para Reforma, Mejora y Sustitución (RMS) en centros educativos públicos de Castilla y León.

Esta inversión se distribuye entre 15 millones de euros destinados a actuaciones de dotación genérica y cerca de 12 millones de euros para proyectos específicos y grandes intervenciones, con el objetivo de seguir mejorando las infraestructuras educativas de la Comunidad y garantizar espacios más seguros, accesibles, eficientes y adecuados para el desarrollo de la actividad docente.

Las obras se están ejecutando durante el periodo no lectivo, lo que permitirá acometer actuaciones relacionadas con la renovación de cubiertas, sustitución de carpinterías, mejora de instalaciones térmicas y eléctricas, eliminación de barreras arquitectónicas, adaptación de espacios, rehabilitación energética y modernización de equipamientos en centros educativos de las nueve provincias.

Por provincias, la inversión prevista en obras RMS para 2026 se distribuye de la siguiente manera:

Ávila: 1.749.641 euros

Burgos: 2.108.876 euros

León: 3.880.247 euros

Palencia: 3.214.192 euros

Salamanca: 4.182.765 euros

Segovia: 3.814.244 euros

Soria: 857.249 euros

Valladolid: 4.963.587 euros

Zamora: 1.995.598 euros

Entre las actuaciones previstas destacan proyectos de mejora de la eficiencia energética de los edificios, renovación de cubiertas y fachadas, sustitución de elementos obsoletos, actuaciones de accesibilidad mediante ascensores y rampas, modernización de instalaciones y diversas intervenciones destinadas a mejorar el confort y las condiciones de uso de los centros educativos.

La Consejería de Educación mantiene así su compromiso con la mejora continua de la red pública educativa de Castilla y León, mediante una planificación anual de inversiones que permite conservar, modernizar y adaptar los centros a las necesidades actuales de la comunidad educativa.

La titular de Educación ha destacado que estas actuaciones «permiten seguir avanzando en la modernización de los centros educativos, mejorar su eficiencia, accesibilidad y seguridad, y ofrecer al alumnado y a los profesionales de la educación los mejores espacios para desarrollar su actividad».

Pardo ha puesto de relieve la importancia de destinar recursos a las obras de reparación, mejora y sustitución de los centros, con el objetivo de garantizar su adecuado funcionamiento y responder a las necesidades actuales de los alumnos. Esta inversión permitirá subsanar deficiencias estructurales y modernizar instalaciones, asegurando así una prestación de servicios más eficiente y segura.