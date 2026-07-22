La abstención de UPL en León permitirá al PSOE aprobar el presupuesto de 173 M€

El Ayuntamiento de León desbloqueará este mes de julio la aprobación de sus presupuestos para 2026, que ascienden a 173,1 millones de euros, gracias a la abstención de la Unión del Pueblo Leonés. El portavoz de UPL, Eduardo López Sendino, justifica la postura de su grupo por «responsabilidad» y para no paralizar la gestión municipal tras meses de prórroga presupuestaria.

No obstante, Sendino tilda de «irreales» los casi 17 M€ destinados a inversiones, achacándolo a la «mala gestión» del PSOE en cuestiones como la anulación judicial de la tasa de basuras.

Además, UPL condiciona su apoyo político a que el equipo de Gobierno ejecute proyectos pendientes de ejercicios anteriores, como la reforma del Plan del Casco Antiguo o el centro cívico de Eras de Renueva.

Por su parte, el alcalde José Antonio Diez (PSOE) ha admitido la dureza de los últimos meses, pero defiende que las nuevas cuentas permitirán relanzar proyectos clave. Entre las partidas más destacadas del presupuesto figuran 10 millones de euros para la infraestructura verde y el plan de mantenimiento de la ciudad, además de 9,3 millones para subvencionar el autobús urbano.

La rehabilitación de las fachadas de la Plaza Mayor (656.000 €), el entorno del Camino de Santiago en Puente Castro (609.000 €), la azucarera Santa Elvira (523.000 €) y la restauración de la muralla (280.000 €) se enmarcan en las actuaciones urbanísticas, mientras en políticas sociales se reservan más de 4,7 millones repartidos entre la ayuda a domicilio y las ayudas de emergencia social.

El presupuesto sitúa el grueso de los gastos en el capítulo de personal (75,4 millones) y en bienes y servicios (40,8 millones). Dedica también partidas específicas a la dinamización del comercio —con 300.000 euros para los bonos al consumo— y al impulso de las pedanías de Armunia, Trobajo del Cerecedo y Oteruelo. Con la postura de UPL, las cuentas del ejecutivo socialista saldrán adelante en el Pleno sin depender del resto de la oposición.