El Procurador del Común ha emitido una resolución por la que vuelve a requerir al Ayuntamiento de León para que actúe de forma inmediata frente al grave estado de abandono, suciedad, proliferación de maleza y riesgo de incendios existente en numerosos solares, fincas y espacios de Armunia.

Según informa la Junta Vecinal del Partido Popular, en un comunicado de prensa, esta nueva resolución "constituye un severo reproche institucional al Ayuntamiento de León, que llega después de que la propia Corporación municipal aceptara formalmente, en septiembre de 2025, las recomendaciones emitidas por el Procurador en el expediente 887/2025 y, sin embargo, permitiera que la situación denunciada continuara prácticamente inalterada e incluso agravada".

El propio Procurador recuerda expresamente que el Ayuntamiento aceptó aquellas recomendaciones y constata ahora que los problemas persisten, manteniéndose el abandono de solares y fincas, la acumulación de maleza, la invasión de aceras y espacios públicos, el deterioro del entorno de la Presa del Bernesga y un evidente riesgo para la seguridad de las personas y los bienes. La Resolución es especialmente contundente al afirmar que la intervención municipal no es una facultad discrecional, sino una competencia de obligado cumplimiento e irrenunciable, recordando al Ayuntamiento que debe ejercer todas las potestades que le atribuye la legislación urbanística: inspeccionar, dictar órdenes de ejecución, imponer multas coercitivas, ejecutar subsidiariamente los trabajos de limpieza y, cuando resulte necesario, sancionar a los propietarios incumplidores.

Además, el Procurador advierte de que la situación exige una actuación "sin demora", apelando expresamente a los principios de prevención y precaución para evitar incendios y proteger la seguridad de la población.

"Desde la Junta Vecinal consideramos que esta nueva resolución evidencia el absoluto fracaso de la política de mantenimiento desarrollada por el Ayuntamiento de León en Armunia y confirma que los compromisos asumidos hace un año quedaron reducidos a meras declaraciones formales sin una ejecución material efectiva. Resulta profundamente preocupante que haya sido necesaria una segunda intervención del Procurador del Común para recordar nuevamente al Ayuntamiento cuáles son unas obligaciones legales que nunca debieron dejar de cumplirse".

Para la Junta Vecinal, esta situación refleja una preocupante falta de diligencia hacia Armunia y un grave déficit de colaboración institucional con una Entidad Local Menor que actúa en defensa de más de cinco mil vecinos y que, durante años, ha venido alertando de unos riesgos que ahora han sido nuevamente reconocidos por la máxima institución de defensa de los derechos de los ciudadanos en Castilla y León. No deja de resultar especialmente significativo que el Procurador haya considerado necesario reiterar prácticamente las mismas recomendaciones formuladas en 2025, recordando que el Ayuntamiento debe actuar incluso sobre sus propios terrenos cuando sea titular de los mismos, así como coordinarse expresamente con la Junta Vecinal de Armunia para afrontar este problema".

La pedanía va más allá: "Otras administraciones públicas, como la Confederación Hidrográfica del Duero, también han advertido del estado de abandono existente en el entorno de la Presa del Bernesga y han reclamado actuaciones, el Ayuntamiento de León continúa sin ofrecer una solución definitiva a un problema que afecta directamente a la seguridad, la salubridad y la calidad de vida de los vecinos".

La Junta Vecinal de Armunia "no permanecerá impasible ante esta situación. Continuará utilizando todos los mecanismos legales e institucionales a su alcance para exigir el cumplimiento efectivo de las obligaciones municipales y la ejecución inmediata de las medidas necesarias para eliminar los riesgos existentes. Los vecinos de Armunia no merecen promesas incumplidas ni actuaciones meramente burocráticas. Merecen una administración que cumpla la ley, que respete los compromisos que asume y que garantice unas condiciones dignas de seguridad, limpieza y conservación del espacio público. Esta nueva resolución del Procurador del Común constituye un nuevo respaldo a las reclamaciones sostenidas por la Junta Vecinal y un claro recordatorio de que la protección de la seguridad, la salubridad y el interés general no admite demoras, excusas ni actuaciones meramente formales".