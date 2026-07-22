Un motorista herido tras chocar con un coche en Villaquilambre

El accidente tuvo lugar a la altura del número 6 de la calle Los Siseros, en Villaquilambre.GOOGLE

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un hombre ha resultado herido a primera hora de este miércoles tras sufrir un choque entre la motocicleta que conducía y un turismo a la altura del número 6 de la calle Los Siseros, en el término municipal de Villaquilambre (León).

El accidente ha ocurrido a las 07.45 horas, momento en el que el centro de emergencias ha recibido la solicitud de asistencia sanitaria para el motorista, que se encontraba consciente.

Tras recibir el aviso, el 112 ha informado a la Policía Local de Villaquilambre, a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender al herido en el lugar del suceso.