La leonesa Raquel Martínez gana el certamen “Jóvenes Obras Maestras”

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

Flor de Esgueva entregó este miércoles los premios de la primera edición de Jóvenes Obras Maestras, un certamen creado para impulsar el talento artístico joven de Castilla y León y reforzar la conexión entre cultura, tradición y territorio.

La leonesa Raquel Martínez Rodríguez, estudiante de segundo curso del Ciclo Formativo de Grado Superior de Ilustración de la Escuela de Arte de Valladolid, obtuvo el primer premio, dotado con 1.500 euros, por su obra ‘Oro en Paño’. El segundo premio, de 1.000 euros, recayó en el abulense Eliah Slack López, estudiante del Ciclo Formativo de Grado Superior de Cómic de la Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Ávila, por la obra ‘Raíces Tradicionales’.

Por su parte, Ángela Alonso de las Heras, originaria de Soria y alumna de primero de Bachillerato de Artes Plásticas, Imagen y Diseño de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Soria, recibió el tercer premio, dotado con 500 euros, por su obra pictórica ‘Herencia viva’. Además de la dotación económica, las tres personas premiadas recibirán entradas dobles para un evento cultural incluido en la programación de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid.

La iniciativa contó desde su puesta en marcha con la colaboración de la Escuela de Arte de Valladolid y de las principales instituciones de la provincia como el Ayuntamiento de la capital, a través de la Fundación Municipal de Cultura, la Diputación y el Ayuntamiento de Peñafiel, municipio en el que Flor de Esgueva elabora sus quesos desde hace más de 75 años.