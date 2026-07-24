Herido un joven con una brecha en la cabeza tras una trifulca entre cuatro personas en el barrio del Crucero

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

Una violenta pelea registrada en la vía pública ha alterado la tranquilidad del barrio leonés del Crucero durante el mediodía de este viernes. Los hechos han tenido lugar concretamente a la altura del número 31 de la avenida de Quevedo, donde un aviso al servicio de emergencias 112 alertaba de una trifulca en la que participaban al menos cuatro personas.

A consecuencia de la disputa, un joven ha resultado herido, presentando una importante brecha en la cabeza con abundante presencia de sangre. La situación de tensión vivida en plena calle ha generado una rápida alerta entre los viandantes que transitaban por la zona a esa hora.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado de inmediato efectivos tanto de la Policía Local como de la Policía Nacional para restablecer el control y asegurar la zona. Asimismo, una ambulancia de Sacyl ha acudido al punto del aviso para atender al joven herido y proceder a su valoración médica.