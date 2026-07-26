León se solaza en verano con una piscina por cada 2.358 habitantes

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La autonomía dispone de 1.048 piscinas, entre cubiertas y descubiertas, lo que equivale a una instalación por cada 2.291 habitantes. Sin embargo, la distribución territorial de estas infraestructuras dista mucho de ser homogénea, hasta el punto de que la disponibilidad de piscinas en función de la población llega a multiplicarse por más de dos entre unas provincias y otras. Así se desprende del informe ‘Calidad de las aguas de recreo. Castilla y León 2025’, elaborado por la Consejería de Sanidad y Bienestar Social y al que ha tenido acceso Ical.

El documento sitúa a Segovia como la provincia con una mayor oferta relativa, al disponer de una piscina por cada 1.308 habitantes, seguida de Ávila, con una por cada 1.435 vecinos, y Soria, con una instalación por cada 1.702 personas. También Salamanca mejora la media autonómica, con una piscina por cada 1.991 habitantes. En el extremo opuesto aparecen Burgos, donde cada instalación da servicio potencialmente a 3.421 habitantes, y Valladolid, con 3.110 habitantes por piscina, las dos provincias con menor disponibilidad relativa de toda la autonomía. León (2.358), Zamora (2.365) y Palencia (2.602) completan la clasificación. El informe refleja además que 764 de las 1.048 piscinas censadas son de titularidad pública, el 72,9 por ciento del total, frente a 284 privadas, que representan el 27,1 por ciento. Asimismo, el censo autonómico descendió en 13 instalaciones respecto al ejercicio anterior, un retroceso que se concentró principalmente en las piscinas privadas. Por tipologías, Castilla y León cuenta con 162 piscinas cubiertas, repartidas prácticamente a partes iguales entre 78 públicas y 84 privadas, mientras que las 886 descubiertas son en su mayoría de titularidad pública, con 686 instalaciones, frente a 200 privadas. León es la provincia con más piscinas cubiertas, al sumar 42, seguida de Valladolid, con 37, y Segovia, con 24. En cuanto a las descubiertas, Salamanca lidera el censo con 154, por delante de León, con 148, y Valladolid, con 133. Aunque Segovia y Ávila encabezan la clasificación en disponibilidad por habitante, el mayor número absoluto de instalaciones se concentra en las provincias más pobladas.

León reúne 190 piscinas, seguida de Valladolid, con 170, y Salamanca, con 165, de forma que entre las tres concentran algo más de la mitad de todas las piscinas existentes en Castilla y León. Cuatro inspecciones al año. El informe dedica también un amplio apartado al control sanitario que ejerce la Consejería de Sanidad y Bienestar Social sobre estas instalaciones. Durante 2025, se realizaron 4.204 inspecciones,