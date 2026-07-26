El Ayuntamiento de San Andrés avisa: multas de 500 euros por no desbrozar y conservar solares y edificios privados

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San Andrés del Rabanedo, 26 de julio de 2026.- La Ordenanza de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo contempla sanciones de hasta 500 euros para los propietarios que incumplan la obligación de mantener en buen estado sus solares, parcelas, construcciones y edificios privados.

En base a esto, el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo hace un llamamiento a los propietarios para que lleven a cabo las labores de desbroce, limpieza y conservación necesarias de los solares, especialmente durante los meses de verano, cuando la acumulación de maleza y vegetación seca incrementa el riesgo de incendios.

Para reforzar estas actuaciones, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un dispositivo especial coordinado por las concejalías de Medio Ambiente y Policía con el fin de velar por el cumplimiento de la Ordenanza de Convivencia y Seguridad Ciudadana y garantizar la seguridad de los vecinos. Este operativo permitirá realizar labores de inspección y seguimiento, priorizando la prevención de riesgos y la detección de posibles incumplimientos.

El artículo 17 de la Ordenanza establece que los propietarios deben conservar sus solares e inmuebles en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, realizando las obras y trabajos necesarios para evitar que supongan un peligro o un foco de degradación.

El concejal de Medio Ambiente y Urbanismo, Alejandro Calvo, subraya que "el objetivo de esta medida es proteger a los vecinos y prevenir situaciones de riesgo, y más en verano cuando se incrementa el peligro de incendios".

La normativa municipal prevé multas de hasta 500 euros para quienes incumplan estas obligaciones, sin perjuicio de otras actuaciones que puedan adoptarse. Desde el Ayuntamiento se insiste en que el principal objetivo es fomentar la prevención y la colaboración ciudadana.