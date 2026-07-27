Despega el pasillo superior de la 120 en Villadangos

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El planteamiento de acceso desde la carretera N-120 consiste en adecuar los movimientos de la actual intersección existente en el P.K. 319+920 mediante su conversión en enlace con cruces a distinto nivel. De esta manera, se propone una tipología de amplia glorieta cerrada con un diámetro entre líneas blancas exteriores de 90 metros y una calzada anular de 8 metros de ancho, dotada con arcenes a ambos lados. A este enlace se añadirán cuatro ramales directos de acceso y salida de la glorieta. Hay una estructura de 99 metros de luz entre caras interiores de estribos, con un tablero de cuatro vanos de 103,60 metros de longitud total. Cada uno de los vanos se materializa con dos vigas prefabricadas de hormigón pretensado separadas entre ejes de 6,50 metros. La obra entra en fase definitiva con la base de alquitrán en el vial central.