San Andrés multará con 3.000 euros a quienes arrojen basura ilegalmente

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo quiere poner coto a las conductas incívicas que ensucian la vía pública, frenando que se depositen escombros, mobiliario, ruedas o basura fuera de los contenedores habilitados. Con sanciones máximas que llegan hasta los 3.000 euros, el Consistorio quiere actuar contra la acumulación de residuos en el exterior de los contenedores o castigar a aquellos que se dedican a depositar ruedas, colchones o escombros de obras en zonas no habilitadas para tal fin o sin previo aviso para la recogida que está establecida.

La alcaldesa, Ana Caurel, y el concejal de Medio Ambiente, Alejandro Calvo, han mantenido reuniones a fin de intensificar la vigilancia en aquellos puntos del municipio que resultan más conflictivos a este respecto y evitar que se sigan propagando este tipo de conductas.

La Policía Local continúa su campaña para formular denuncias a los incumplidores de la ordenanza municipal de limpieza y convivencia. Se hace un llamamiento a los vecinos para que comuniquen a los agentes o través del Buzón Ciudadano de la página web municipal estos hechos.