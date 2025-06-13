Diario de León

San Andrés multará con 3.000 euros a quienes arrojen basura ilegalmente

Hace un llamamiento a los ciudadanos para que denuncien los actos incívicos. El Ayuntamiento colocará cámaras para vigilar el correcto uso de los contenedores

Un ejempo del uso incívico de los desperdicios.

Un ejempo del uso incívico de los desperdicios.DL

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo quiere poner coto a las conductas incívicas que ensucian la vía pública, frenando que se depositen escombros, mobiliario, ruedas o basura fuera de los contenedores habilitados. Con sanciones máximas que llegan hasta los 3.000 euros, el Consistorio quiere actuar contra la acumulación de residuos en el exterior de los contenedores o castigar a aquellos que se dedican a depositar ruedas, colchones o escombros de obras en zonas no habilitadas para tal fin o sin previo aviso para la recogida que está establecida.

La alcaldesa, Ana Caurel, y el concejal de Medio Ambiente, Alejandro Calvo, han mantenido reuniones a fin de intensificar la vigilancia en aquellos puntos del municipio que resultan más conflictivos a este respecto y evitar que se sigan propagando este tipo de conductas.

La Policía Local continúa su campaña para formular denuncias a los incumplidores de la ordenanza municipal de limpieza y convivencia. Se hace un llamamiento a los vecinos para que comuniquen a los agentes o través del Buzón Ciudadano de la página web municipal estos hechos.

El PP acusa a UPL de no ejecutar las obras de la presa en el Bernesga

El Partdo Popular de San Andrés desveló ayer que la Unión del Pueblo Leonés no incluirá en el presupuesto del 2025 el dinero necesario para ejecutar las obras imprescindibles para solucionar el problema de paso de vehículos y peatones en la presa del Bernesga, 1ue condiciona la apertura del nuevo vial que une la glorieta de San Juan de Dios con el Ayuntamiento de San Andrés, terminado hace más de cuatro años. La portavoz del PP, Noelia Alvarez, lamenta que la alcaldesa leonesista tampoco proporcione ninguna solución a la expropiación de terrenos que darían salida al nuevo vial en el que no se ha subsanado ninguna de las deficiencias puestas de manifiesto en un informe policial. “La gestión de UPL con el Ministerio de Transportes de reduce a correos electrónicos, burofax y compra de souvenirs para agasajar a los que nos visitan aunque no nos den ninguna solución”, aseveró la edil popular. La Confederación Hidrográfica del Duero notificó al Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo la autorización, que tiene un año de vigencia para la ejecución de las obras, según la previsión de plazos.
tracking