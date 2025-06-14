Los contenedores del polígono de Trobajo dan pena

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La imagen de abandono del polígono industrial de Trobajo del Camino se refleja en sus contenedores. No hay apernas uno de los recipientes que se libre de tener que ser repuesto, pese a la dejadez de los gestores del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo. El catálogo de daños apunta tapaderas desaparecidas, mecanismos hidráulicos rotos, fisuras que dejan ver el interior a ras de acera, suciedad que hace que se confunda el color identificativo de los residuos que se deben tirar. Con este escenario, no extraña que la basura está esparcida por las calles y parcelas del todo el recinto.