Herida una mujer de 65 años atropellada en Trobajo del Camino

Una mujer de 65 años resulto herida hoy en un atropello en la localidad leonesa de Trobajo del Camino, en el municipio de San Andrés del Rabanedo.

El suceso tuvo lugar a las 11 horas, a la altura del número 261 de la avenida de la Constitución, según informa el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

La herida presenta un golpe en una pierna después de que fuese atropellada por un coche mientras cruzaba la calle. Hasta el lugar se desplazó la Policía Local, la Policía Municipal y sanitarios para atender a la mujer, que sufre heridas de carácter leve.