Sen reconoce al CRE de San Andrés como un espacio que genera conocimiento e innovación en la discapacidad

Sen, en su visita al CRE de San Andrés del Rabanedo.

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha visitado las instalaciones del Centro de Referencia Estatal (CRE) para la Atención a Personas con Grave Discapacidad y y Atención a la Dependencia de San Andrés del Rabanedo, "un ejemplo de deslocalización de los recursos" de la Administración central.

Junto a Sen han participado en la visita la directora generald el Imserso, , Mayte Gutiérrez; la directora del centro, Mayte Gutiérrez, y Máximo Muñiz, presidente de la Junta Vecinal de Trobajo del Camino.

"Aquí se presta una atención especializada por parte de equipos multidisciplinares y se forma a familiares y profesionales aposando por la innovación social y la autonomía personal", ha asegurado el delegado del Gobierno, quien ha reconocido el "fantástico trabajo" que realiza la plantilla, a quien ha agradecido el esfuerzo que realizan "por trabajar siempre desde la empatía".

Por su parte, María Teresa Sancho ha destacado que este centro de San Andrés de Rabanedo es un espacio de "referencia, generador de conocimiento en el ámbito de la discapacidad y de innovación en el conocimiento sobre este tipo de perfiles.

El centro de San Andrés, que pertenece al Imserso, presta una atención directa, de carácter especializado a las personas con grave discapacidad y dependencia, con servicios en régimen interno, atención diurna y ambulatoria en estancias temporales, desde un enfoque social, contando para ello con un amplio equipo multidisciplinar con experiencia demostrada en las distintas áreas de intervención