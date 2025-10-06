San Andrés invertirá más de 270.000 euros en el nuevo plan de asfaltado

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León) ha sacado a licitación un nuevo Plan de Asfaltado dentro de su estrategia de mantenimiento y mejora de la red viaria del municipio con una inversión de 272.361 euros con cargo al Fondo de Cooperación, ha informado el Consistorio en una nota de prensa.

Se trata de una actuación que da continuidad a los trabajos realizados en los últimos meses y que busca responder al deterioro que presentan algunas calles del término municipal.

Los pliegos y los plazos ya se han publicado en la plataforma de contrataciones del sector público y las empresas interesadas pueden presentar ofertas hasta el 23 de octubre.

Entre las intervenciones previstas, destaca especialmente la renovación de la calle Heriberto Ampudia, una obra muy demandada debido a su papel fundamental como vía de paso, así como actuaciones que se centrarán en la renovación del firme, reparación de baches, adecuación de sumideros y renovación de la señalización horizontal.

Las calles incluidas en esta fase del Plan de Asfaltado son Heriberto Ampudia, un nuevo tramo en Azorín, Glorieta de los Donantes de Sangre, calle Antonio Vázquez y la calle La Fuente de Villabalter.

Estas zonas han sido seleccionadas a criterio técnico por presentar un mayor deterioro, su tipología urbana y el volumen de tráfico que soportan a diario.

El proyecto se enmarca dentro de las limitaciones y directrices del Plan de Ajuste al que está sometido el consistorio. A pesar de ello, el equipo de Gobierno, tal y como ha señalado el concejal de Urbanismo, Alejandro Calvo, continúa apostando por la mejora progresiva de las infraestructuras urbanas.

Calvo también ha subrayado que "somos conscientes de que aún queda mucho por hacer, pero este nuevo plan es un paso más para garantizar la seguridad, la accesibilidad y la comodidad en nuestras calles".

Los licitadores del contrato podrán proponer mejoras adicionales, con presupuesto y definición técnica detallada, que complementen el plan actual a fin de llegar a un mayor número de calles.