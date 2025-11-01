Concentración por el soterramiento para San Andrés

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La Plataforma del Soterramiento de San Andrés del Rabanedo se concentró ayer frente a la Subdelegación del Gobierno como cada último viernes de mes, para seguir reivindicando la actuación en el municipio de San Andrés.

El colectivo quiso dejar patente el malestar que tiene el municipio de San Andrés, al saber el que el Ministro Óscar Puente, ha denegado el soterramiento en el municipio. «Queremos hacerle llegar nuestro reivindicacion y nuestra lucha, por un municipio de futuro, queremos el mismo trato que esos grandes municipios en donde sí llevó adelante el soterramiento». La reivindicación seguirá en pie hasta que se reconsidere el proyecto.