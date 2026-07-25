Trobajo del Camino honra a Santiago Apóstol, en fotos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Trobajo del Camino celebra este sábado, 25 de julio, el día grande de sus fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol, una jornada marcada por la tradición y un amplio programa de actividades para todos los públicos. A las 12:00 horas ha tenido lugar la tradicional procesión desde la ermita hasta la iglesia, seguida de la misa en la iglesia. La programación continuará por la tarde con juegos infantiles y fiesta de la espuma en el Parque de la Iglesia, a partir de las 18:00 horas. A las 19:00 horas se celebrará el II Certamen de Tortillas de Patata de Trobajo, organizado por la Asociación A.PE.JU., que concluirá con una degustación gratuita. A partir de las 20:00 horas, el ambiente festivo se trasladará a distintos puntos de la localidad con el baile de tarde, el pasacalles de la charanga Los + Buscados y, a las 20:30 horas, el Encuentro Coral Santiago, que reunirá en la iglesia al Coro Polifónico San Juan Bautista y a la Coral del Milenario de San Salvador, una de las citas culturales más destacadas de estas fiestas.

La jornada finalizará con una exhibición de baile de CRAS Mola+ y, desde las 23:00 horas, con la verbena amenizada por la Orquesta Pontevedra en el Parque de la Era.

Las fiestas patronales continuarán este domingo, 26 de julio, con una nueva jornada de actividades. La programación comenzará a las 12:30 horas con una exhibición de lucha leonesa organizada por A.PE.JU. Ya por la tarde, desde las 20:00 horas, el Parque de la Iglesia acogerá la tradicional chorizada popular, así como la actuación del Grupo de Bailes Trepalio, con la participación de otros grupos del municipio, poniendo en valor el folclore y las tradiciones leonesas.

El domingo se completará con el baile de tarde y una nueva verbena en el Parque de la Era, antes de que el lunes 27 de julio, con el tradicional Día del Niño, concluyan unas fiestas que durante toda la semana están llenando Trobajo del Camino de música, cultura, tradición y actividades para vecinos y visitantes.