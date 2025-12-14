Diario de León

Récord de participación en la Feria de Emprendedoras

El encuentro de emprendedoras de Villaquilambre se celebra también hoy.

El encuentro de emprendedoras de Villaquilambre se celebra también hoy.

La XIII edición de la feria de Emprendedoras de Villaquilambre arrancó ayer en el Polideportivo de Navatejera, y concluye hoy, en una jornada en la que entregará también el Premio Mujer Emprendedora 2025 a Sonia Aller Pertejo.

La feria ha logrado su récord de participación con 50 stands. Cada año la Feria se inspira en una temática basada en la igualdad y la visibilización de las mujeres. En esta ocasión se rinde homenaje a las inventoras bajo el lema Un viaje por los inventos de la historia. Mujeres que crearon el futuro. Con este enfoque, la feria reconoce el valor del ingenio femenino a lo largo de la historia e inspira a nuevas generaciones a seguir creando, innovando y emprendiendo.

Otra de las novedades es un Espacio de Negocios para poder conocerse mejor.

