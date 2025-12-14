Récord de participación en la Feria de Emprendedoras

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La XIII edición de la feria de Emprendedoras de Villaquilambre arrancó ayer en el Polideportivo de Navatejera, y concluye hoy, en una jornada en la que entregará también el Premio Mujer Emprendedora 2025 a Sonia Aller Pertejo.

La feria ha logrado su récord de participación con 50 stands. Cada año la Feria se inspira en una temática basada en la igualdad y la visibilización de las mujeres. En esta ocasión se rinde homenaje a las inventoras bajo el lema Un viaje por los inventos de la historia. Mujeres que crearon el futuro. Con este enfoque, la feria reconoce el valor del ingenio femenino a lo largo de la historia e inspira a nuevas generaciones a seguir creando, innovando y emprendiendo.

Otra de las novedades es un Espacio de Negocios para poder conocerse mejor.