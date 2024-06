León también es una fiesta de la moda

Publicado por . Gil León Verificado por Creado: Actualizado:

Las Fiestas de San Juan y San Pedro son sinónimo de celebración. Es hora de disfrutar con un amplio programa pensado para todos los públicos y para todos los gustos en el que también hay un hueco para la moda. Como cada año, la pasarela es una cita ineludible en estas fiestas, pues es un excelente escaparate del talento que hay en León en este sector. Aquí hay buen hacer en el diseño, con la agua y el hilo y también con la creatividad y el saber lucir las diferentes propuestas como hay que hacerlo.

La primera cita de las fiestas con la moda llegará el miércoles 26 de junio con el Desfile de Moda Intergeneracional ‘Uniendo edades, uniendo valores. Moda Re’. Una propuesta de valor que organizan de manera conjunta la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de León y Cáritas Diocesana y que tiene un importante componente humano y solidario. La idea es integrar en esta iniciativa a personas de distintas edades para poner de manifiesto que la moda y el talento no tienen edad y que ambos componentes funcionan juntos sacando su máximo potencial. ¿El escenario? El jardín de la Residencia de Mayores Municipal Virgen del Camino y la hora: las 11.30. Protagonistas poco habituales para un evento fuera de lo común en clave solidaria en el que los valores tienen un papel protagonista.

Propuestas cargadas de valores, solidaridad y buen hacer en un sector que tiene empuje en León

Proyecto solidario de Moda Re.DL

La otra cita con la moda en León será al día siguiente, el jueves 27 de junio es un escenario de excepción: la plaza de San Marcelo, con la imponente fachada de la Casa Botines como telón de fondo. Una puesta de largo inmejorable y que ya se ha convertido por derecho propio en algo para no perderse en estas fiestas. Un fijo ya en el programa de san Juan que regresa, un año más, de la mano de la agencia CPI (Centro de Personalización de Imagen), en colaboración con Fundos-Museo Casa Botines.

Se trata de la Pasarela de Moda Gaudí que sacará a relucir el talento leonés en lo que a moda se refiere y el que no faltarán propuestas y diseños cargados de talento para el deleite del público en general y de los entendidos de moda en particular Una fecha, la del 27 de junio, que no tiene desperdicio y que se celebrará a las 19.00 horas. Talento leonés y solidaridad de la tierra para hacer de la moda todo un estandarte de la provincia.

Una propuesta de moda en la que la edad no importa

El desfile de Moda-RE, bajo el título ‘Uniendo edades, uniendo valores’ es una de las propuestas más solidarias del programa festivo para estos días en León. En el desfile, que tendrá lugar el 26 de junio a las 11.30 horas en la Residencia de Mayores Virgen del Camino, participan voluntarios y residentes. Los primeros forman parte de un programa de Cáritas Diocesana de León, que se llama Caminando Juntos, un proyecto intergeneracional de acompañamiento a mayores que involucra a estudiantes de Secundaria y Bachillerato que con el apoyo de voluntarios adultos de Cáritas, participan en actividades en residencias durante el curso escolar. Además, en el Come y Calle habrá un stand para vender la ropa y acercarla al público leonés y a todas aquellas personas que no conozcan este proyecto.