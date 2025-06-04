Los inmigrantes se manifestarán ante el Ayuntamiento de León por quitarles de las carpas de San Juan

Se han quedado fuera, pero no piensan callarse. Los colectivos de inmigrantes y vecinos se manifestarán este viernes, a las 12.00 horas, ante la puerta del consistorio de Ordoño II, para cuestionar al Ayuntamiento de León por su exclusión de las carpas de las fiestas de San Juan y San Pedro.

La marcha la agitan los cinco colectivos que esta pasada semana ya alertaron de su exclusión del programa: la Colonia Cubana-leonesa, la Dominicana, la Cultural Brasileña, la Cultural Fuerzas Latinas Colombiana y la Hristo Botev búlgara. A su zaga, animan a que se alisten las asociaciones de vecinos que este año tampoco podrán participar por la decisión del gobierno de José Antonio Diez.

Las asociaciones reclaman al Ayuntamiento de León defienden que «existen varios lugares» donde pueden reubicar sus carpas «sin perjudicar la concesión del recinto ferial existente», que pertenece a una empresa. "Aún estamos a tiempo para que se encuentre una solución y se conceda la posibilidad de participar en las fiestas de San Juan y San Pedro", insisten los colectivos de inmigrantes, que recuerdan que su participación se remonta a hace más de 25 años, cuando se ubicaban en Papalaguinda.

Los perjudicados defienden que su participación les permite exhibir «una muestra de la cultura del país» de donde provienen, mediante «talleres, exhibiciones y actuaciones que engrandecen y le dan brillo y color a las fiestas". Las carpas, inciden, les permite además lograr ingresos para su funcionamiento ordinario después de que hace años que no reciban subvenciones.