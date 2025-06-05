Diario de León

La Cultural pregona las fiestas de San Juan

El equipo leonés ha conseguido esta temporada el ascenso a Segunda División

Los leoneses se vuelcan con el equipo tras su gesta en el Reino.

ÁNGELOPEZ

Luis Urdiales
Publicado por
Luis Urdiales
León

Creado:

Actualizado:

La Cultural y su ascenso a Segunda protagonizan las fiestas de San Juan, que el día 21 de junio pregonará la plantilla y cuerpo técnico del equipo leonés. Las fiestas patronales se celebrarán entre el 20 y el 29 de junio y contarán con un amplio programa de actuaciones, entre las que destacan Efecto Pasillo y la Habitación Roja, Carlos Sadness, Leire Martínez o Café Quijano. 

El presupuesto será de 520.000 euros. El programa recoge actividades dedicadas a la música tradicional y una tirada de fuegos, el día 23 de junio y víspera de San Juan.

La zona de carpas no se habilitará porque el Ayuntamiento no cerrará Sáenz de Miera. Actuaciones diarias en el Come y Calle, en la explanada de los Pendones y en Santo Marino.

