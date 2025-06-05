Programa completo de las fiestas de San Juan y San Pedro León 2025, día a día

Las Fiestas de San Juan y San Pedro 2025 en León prometen ser un acontecimiento inolvidable, lleno de música, arte, cultura y mucho más. Con una programación ecléctica que abarca desde festivales de música hasta eventos culturales, la ciudad se prepara para una de sus festividades más esperadas.

El pregón inaugural de este año, que tendrá lugar el 21 de junio, correrá a cargo de la Cultural y Deportiva Leonesa, que acaba de lograr el merecido ascenso a Segunda División, y a la que la ciudad de León también homenajeará en la tradicional hoguera de San Juan, que este año llevará por nombre 'Aúpa Cultu' en un reconocimiento no solo al equipo, sino al conjunto de clubes y organizaciones deportivas que representan a la capital leonesa.

Abre la programación musical el Cecina Fest 2025 el viernes 20 de junio, a partir de las 20:30 horas, en el Palacio de Congresos y Exposiciones con la actuación de Maruja Limón, Catalina Grande Piñón Pequeño y Muchachito Bombo Infierno. A partir de las 22:00 horas del viernes, el parking del Centro Comercial Espacio León acogerá el concierto de Los Diablos.

El sábado 21 de junio la Explanada de los Pendones Leoneses será el punto de encuentro de la Gira de Verano Dial 2025 con la actuación de Ezio Oliva, Candela Gómez, Sonia Gómez, María Parrado, Barei y Café Quijano. A las 23:00, Polo Nández cantará en la plaza de San Marcelo.

El domingo 22 se celebrará el Día de la Identidá Llionesa organizado en colaboración con Conceyu País Llionés con la música de Radio Lulú, Humo, Sunset Boulevard, Treshumantes y Salamanders.

La 'Batalla del Rock, ¡tercer asalto! David contra Goliat' vuelve a la Explanada de los Pendones Leoneses el 23 de junio, a las 00:30 horas, con el 'enfrentamiento' de Malditos Pendejos y Grupo Cañón.

El martes 24 de junio, a las 21:30 horas, la plaza de San Marcelo acogerá el concierto de Malos Versos y, a continuación, de Clarete Gas. Paralelamente, a las 21:30 horas, la actuación 'La Misión, el espectáculo más grande de España' se hará en la Explanada de los Pendones Leoneses.

Leire Martínez, de la mano de la gira Europa FM, actuará el miércoles 25 de junio, a las 22:00 horas, en la Explanada de los Pendones Leoneses.

El jueves 26 de junio, el concierto de Colectivo Panamera llenará la plaza de San Marcelo a las 21:30 horas y, a las 22:30 horas, la música de Mägo de Oz inundará la Explanada de los Pendones Leoneses.

Actuación de Ana Mena durante el Monoloco Fest del pasado mes de junioMARÍA FUENTES JUEVES 12 DE JUNIO 17:00 h Prefiesta Monoloco Fest en la terraza de El Corte Inglés. Fiesta previa al Monoloco Fest con el prepulsera- do de los participantes en el Festival. DJ´s, concursos y muchas sorpresas. Terraza de la primera planta de El Corte Inglés.

​21:00 h Concierto Los Straitjackets. Entrada: 18 euros anticipada; 22 en taquilla. Espacio Joven Vías.

Festival del Monoloco.Curro-GO Audiovisual Producer VIERNES 13 DE JUNIO 18:00 a 3:00 h: Monoloco Music Fest 2025. Festival de música urbana y reguetón. Con la participación de los artistas Cano, Yung Beef, Dj Nano, Disobey, John Pollón, Robert Morr y Del Puerto, entre otros. Parking del Palacio de Congresos y Exposiciones. Entradas en soyelmonoloco.com.

​18:30 h XI Jornadas Culturales Rey Ordoño. Espectáculo de magia con La chistera mágica, organizado por la Fed- eración de Asociaciones Vecinales de León Rey Ordoño y colabora la AA.VV. Barrio de La Lastra. Plaza Cámara de Comercio de León (detrás del Incibe).

Curro-GO Audiovisual Producer SÁBADO 14 DE JUNIO 10:00 h III Fiesta tradicional de las personas búlgaras en León. Encuentro cultural y folclórico con motivo del día del patrón del colegio búlgaro Hristo Botev.

-10:00 h Exhibición de lucha leonesa a cargo del Club de Lucha Bernesga.

-12:00 h Actuación de los alumnos del colegio Bulgaro Hristo Botev.

-13:00 h Gran orquesta Beselie.

-14:00 h Bailes tradicionales a cargo del grupo de baile Pastar Horovod Collado Villalva.

-16:00 h Grupo de baile BNU Rayna Knyaginya, Burgos.

Comida típica de Bulgaria durante todo el día. Calle La Flecha 11, Centro de Mayores de Puente Castro.

12:30 h LEÓN EN VELA. Visita guiada a los murales plasmados por D. José Vela Zanetti ‘La sombra y la luz,’ así como un ‘Vía Crucis’ en pirograbado. Las obras están ubicadas en el Colegio Maristas San José. Calle Álvaro López Núñez. Sin inscripción previa. Entrada libre hasta completar aforo. Organiza Ayuntamiento de León, Fundación Vela Zanetti y Sofcaple.

​18:00 a 3:00 h Monoloco Music Fest 2025. Festival de música urbana y reguetón. Con la participación de los artistas Justin Quiles, Kidd Keo, Chimbala, José de las Heras, Pawly, Kynni, Carlos Pintor, María Luna, entre otros. Todos ellos de nivel nacional e internacional con millones de reproducciones de sus canciones en las diferentes plataformas de streaming. Parking del Palacio de Congresos y Exposiciones. Entradas en soyelmonoloco.com.

​18:30 h XI Jornadas Culturales Rey Ordoño. Animación musical con el dúo La clave de Sol, organizado por la federación de asociaciones vecinales de León Rey Ordoño y colabora la A.VV. Mirador de Oteruelo. Plaza del Caserín, en Oteruelo.

21:30 h Creando arte y cultura en fa- vor del talento leonés. Evento abierto y gratuito que pretende poner en valor la labor creativa y cultural de jóvenes creadores de la provincia. Consiste en un concierto del violinista Bruno Axel, seguido de otro del grupo Swinguean- do. Lo promueve la Fundación Proconsi en colaboración con el Ayuntamiento de León. Plaza de Don Gutierre.



Escuela municipal de música 'Ángel Pérez' en Valverde de la Virgen.Jesus F. Salvadores LUNES 16 DE JUNIO 20:15 h Concierto del área de música tradicional de la Escuela de Música de Valverde de la Virgen. Iglesia de San Francisco. Calle Corredera, 1.

Museo de la Emigración Leonesa.RAMIRO MIÉRCOLES 18 DE JUNIO 19:00 a 22:00 h II Feria del Emigrante Leonés. Actuación de mariachis y reserva de visita guiada al Museo de la Emigración Leonesa, con degustación de comida y bebida típica mexicana. Información y venta anticipada de entradas en la taquilla del Museo. Avda. Suero de Quiñones.

Un violonchelo.Jesus F. Salvadores JUEVES 19 DE JUNIO 17:30 h a 00:00 h ES.PABILA. 17:30 h pilates junior; 19:00 h k-pop; 18:30 h pulseras de la amistad; 19:00 h Toka 4 (instrumentos); 21:00 h pilates; 22:30 h bailes. Espacio Joven Vías. Entrada libre hasta completar aforo. Exclusivamente para edades entre 12 y 30 años

19:30 h Concierto de la minibanda y agrupación folk de la Escuela de Músi- ca de Valverde de la Virgen. Teatro San Francisco.

20:00 h Concierto Garnati Ensemble. XIX Ciclo Maestros Internacionales Fundación Eutherpe). Centro Cultural Unicaja en Santa Nonia. Entradas: https://www.ctickets.es/ y media hora antes del evento en la taquilla.

20:00 h Academia de baile Emo- tion Dance Academy. Patio IES Juan del Enzina, Entrada por calle Ruiz de Salazar. Entrada gratuita.

20:00 h Concierto de la banda de la Escuela de Música de Valverde de la Virgen. La Lastra.

Caravana Escape Room.Caravana Escape Room VIERNES 20 DE JUNIO 09:30 a 22:00 h Caravana Escape Room. La Escape Room móvil con más prestigio de España acude a las fiestas de León. Calle Santos Olivera, junto a la Iglesia de San Froilán, en La Chantría. Entrada gratuita.

-¿En qué consiste? Adéntrate en una caravana misteriosa y resuelve enigmas, pistas y desafíos para escapar antes de que se acabe el tiempo. ¡Trabajo en equipo, emoción y adrenalina aseguradas!

-¿Cómo reservar? Es necesaria reserva en www.lacaravanaescaperoom. com. Inscripciones abiertas a partir del lunes 17 de junio.

-¿Dónde y cuándo? Recorrerá diferentes barrios de la ciudad. Consulta las fechas y horarios en este programa y en la web.

-¿Para quién? Sesiones para grupos de 3 a 5 personas. Recomendado para mayores de 16 años. Niños mayores de 10 años pueden entrar acompañados de un adulto.

10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:30 h LXXV Concurso Hípico Nacional de Saltos. Organizado por la Concejalía de Deportes. Campo Hípico Municipal. Paseo del Parque.

A partir de las 12:00 h Exposición y Festival 30 aniversario Caja Rural León plaza Santo Martino

-13:30 h Rut Marcos

-21:00 h Efecto 2000

17:00 h a 1:00 h ES.PABILA: 17:00 h Toka 4 (instrumentos); 18:00 h L.S.E.; 18:00 h Hamma Beads; 19:00 h percusión; 20:45 h yoga; 22:00 h tazas; 23:30 h edición fotográfica con móvil. Espacio Joven Vías.

17:00 a 21:00 h iniciación a la escalada; de 17:00 a 20:30 h escalada libre; 18:00 h boxeo para menores; 19:00 h boxeo para mayores hasta 30 años. Polideportivo Salvio Barrioluengo, Avd. Real. Entrada libre hasta completar aforo.

18:00 a 00:00 h Torneo Pádel Park Máster Ciudad de León. Organizado por Pádel Park León y Federación de Pádel de Castilla y León. Plaza de San Marcos.

22:00 a 00:30 h Fútbol sala y deporte libre en el Pabellón Luis Vives. C/ Fotógrafo Pepe Gracia. Exclusivamente para edades entre 12 y 30 años.

A partir de la 18:00 h Inauguración del Real de la Feria. Avda. Ingeniero Sáenz de Miera, en los alrededores del Estadio de Fútbol Reino de León.

18:00 h Tu barrio está de baile. La academia de baile Ikas Dance ofrece una Masterclass de Zumba participativa. Parque de Gloria Fuertes, calle Baldomero Lozano.

18:30 h XVII Convivencia vecinal. Cuentacuentos con Angie Piruleta, ‘Cuando era pequeñita’. Animación infantil y juegos participativos. Todos a bailar con el Probe Miguel. Y para acabar, chorizada a precios populares. Organizada por la Federación de Asociaciones Vecinales de León Rey Ordoño. Plaza Cortes Leonesas.

19:00 h Inauguración Food Truck Ciudad de León. Come y Calle. Jardín de San Francisco. Hasta la 01:00 h.

20:00 h Academia de baile Diana Mendoza. Patio IES Juan del Enzina. Entrada por calle Ruiz de Salazar. Entrada gratuita.

20:30 h Concierto de la Agrupación de Música Tradicional de la Escuela Municipal de Valverde de la Virgen. Templete de Música de la Condesa.

20:30 h Concierto final de curso Merryl Street Choir. Evento solidario organizado por Amnistía Internacional. Colabora Ateneo Varillas y Nuevo Recreo Industrial. Teatro Nuevo Recreo Industrial.

20:30 h Cecina Fest 2025. 20:30 h Apertura de puertas con food trucks y barras. 21:00 h Maruja Limón. 22:30 h Catalina Grande Piñón Pequeño. 0:15 h Muchachito Bombo Infierno. Palacio de Congresos y Exposiciones de León. Entradas en divertickets.es.

22:00 h Concierto de Los Diablos. Consigue tus invitaciones gratuitas en Espacio León la semana del concierto, del Lunes 16 al Jueves 19 de 12:00 a 14:00 h y de 17:00 a 21:00 h y el propio día del concierto de 12:00 a 14:00 h. Se entregarán máximo dos invitaciones por persona. Consigue también tu invitación gratuita en nuestra APP Club Espacio a partir del Lunes 16 de junio. Colabora Espacio León. Parking del Centro Comercial Espacio León.

La afición vivió otra jornada de fiesta en el ascenso de la Cultural. Esta vez con la visita institucional al Ayuntamiento de León.ÁNGELOPEZ SÁBADO 21 DE JUNIO 09:30 a 22:00 h Caravana Escape Room. La Escape Room móvil con más prestigio de España acude a las fiestas de León. Calle Santos Olivera, junto a la Iglesia de San Froilán. Entrada gratuita.

9:00 a 23:00 h Open de Squash San Juan y San Pedro 2025. Organizado por el Club Squash León. Pistas de Squash Estadio Hispánico. C/ Gil de Villasinta. De 9:00 a 15:00 h VII Trofeo San Juan de RRTT-IPSC Arma Corta. Organizado por la Delegación de Tiro. Galería de Tiro Centro Deportivo Salvio Barrioluengo. Avda. Real (no es posible el acceso al público).

09:30 a 00:00 h Torneo Pádel Park Máster Ciudad de León. Organizado por Pádel Park León y Federación de Pádel de Castilla y León. Plaza de San Marcos. De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:30 h LXXV Concurso Hípico Nacional de Saltos. Organizado por la Concejalía de Deportes. Campo Hípico Municipal. Paseo del Parque.

10:30 h XXVII Trofeo Ciudad de León-Deportes Autóctonos. Organizado por la Federación de Deportes Autóctonos de Castilla y León, delegación de León. Bolera Cinco de Octubre.

11:00 h Torneo de Fútbol Solidario Día Internacional del ELA, categoría veteranos. Organizado por Eladio Sánchez y el CD Puente Castro FC. Campo de Fútbol de Puente Castro. C/ Jacinto Barrio Aller.

11:00 h Corro de Lucha Leonesa de Base. Organizado por la Federación de Lucha Leonesa. Parque de Eras de Renueva. C/Santos Ovejero (junto al Centro Supera).

10:00 a 14:00 h Día Europeo de la Música. Organizado por SONDA_music, la Federación Leonesa de Empresarios (Fele), MALA IDEA, la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) y la Asociación de Comerciantes del Mercado del Conde Luna. Colabora Bodega Leyenda del Páramo y Ayuntamiento de León. Puesto B.3 Mercado del Conde Luna.

11:00 a 15:00 h y de 16:30 a 20:30 h El Gallo Wine Fest. Fundación Sierra Pambley. 40 bodegas participantes. Cata sus vinos y habla con sus productores. Venta entradas https://elgallowinefest.com.

De 11:00 a 14:30 h y de 17:00 a 20:30 h Feria Medieval de los Centros Asistenciales. La Diputación de León a través de su grupo de actividades compartidas que engloba los cuatros centros (Sagrado Corazón, Cosamai, Ntra. Sra. del Valle y Santa Luisa) dependientes del Servicio de Centros de Atención Especializada, programa cada año esta actividad cuyo objetivo es potenciar la integración de las personas con discapacidad. Es un acto en el que los protagonistas activos son los residentes y sirve para estimular sus capacidades creativas, físicas y psíquicas. Patio del Palacio de los Guzmanes.

11:00 h Torneo Solidario Día Mundial de la ELA. Recaudación destinada a ELACYL. Organiza Eladio. Árbitro colaborador: Rafa Guerrero. Entrada gratuita con donativo voluntario, ES 25 2100 1532 7602 0009 0070, Bizum 07170 concepto “Veteranos contra la ELA”. Campo de fútbol de Puente Castro.

12:00 a 01:00 h Food Truck Ciudad de León. Come y Calle. Jardín de San Francisco.

12:00 h Comienzo de la caza de notas musicales de Musizón al Rescate. Organizado por la Fundación San Vicente de Paúl y Centro +QMÚSICA. Actuación de Musizón 2, niños de 36 meses. Plaza de San Marcos, al lado del reloj hacia el río.

A partir de las 12:00 h Exposición y Festival 30 aniversario Caja Rural León plaza Santo Martino.

-13:30 h Flamenco, Diego Jiménez

-21:00 h Lions Black Roars

12:00 a 21:00 h Exposición de Artesanos y Pintores leoneses. Organizado por las Asociaciones Jardín de las Artes y León con Arte. Calle Pilotos Regueral. Acceso gratuito.

17:00 h Día internacional de la ELA, Concentración de los enfermos de ELA con suelta de globos y varios músicos tocarán tres canciones para amenizar la concentración. Plaza de San Marcelo 5, frente al edificio de Botines.

17:30 h V Talent Show de Danza Urbana El Corte Inglés. Concurso de danza urbana para niños y jóvenes a partir de 8 años. Los participantes presentarán sus mejores coreografías, tanto individuales como en dúos y tríos. Habrá grandes premios en cada modalidad y por cada categoría de edad. Inscripciones hasta el 18 de junio en el correo electrónico marketingleon@ elcorteingles.es. Terraza de la primera planta de El Corte Inglés.

17:30 a 21:30 h Km–Aventura Actividades lúdico-deportivas gratuitas. Paseo de Papalaguinda desde el parque infantil de Tráfico hasta la zona de los lagos en dirección a la Plaza de Toros (zona ajardinada). Organizado por el Ayuntamiento de León.

A partir de la 18:00 h Real de la Feria. Avda. Ingeniero Sáenz de Miera, en los alrededores del Estadio de Fútbol Reino de León.

18:00 a 22:00 h FINE SESSION ES.PABILA. Entrada 1 euro. Exclusivamente para edades entre 13 y 17 años. Espacio Joven Vías.

18:30 h Corrida de rejones. Sergio Galán, Diego Ventura y Leonardo Hernández. Ganadería Soto de la Fuente. Organiza: Funtausa. Plaza de Toros León Arena.

20:00 h Pregón oficial de las Fiestas de San Juan y San Pedro 2025 a cargo de la Cultural y Deportiva Leonesa tras su ascenso a Segunda División.Consistorio de San Marcelo. Amenizado por las peñas de León.

20:00 h ÓPERA INFANTIL, ‘CHIP Y SU PERRO’. Organizado por la EMMUDAE. Precio: 5 euros. Auditorio Ciudad de León.

20:30 h Grupos de bailes tradicionales: Abesedo y Tenada. Plaza de las Cortes Leonesas.

20:30 h Academia de baile Coppelia León. Patio IES Juan del Enzina. Entrada por calle Ruiz de Salazar. Entada gratuita.

20:15 h Concierto coral. Coro Espiga, León. Iglesia de San Martín. C/ Plegarias.

21:00 h Gira de Verano Dial 2025. Con la actuación de Ezio Oliva, Candela Gómez, Sonia Gómez, María Parrado, Barei y la participación de Café Quijano. Explanada de los Pendones Leoneses.

23:00 h Concierto de Polo Nández. Plaza de San Marcelo.



Procesion del Corpus Christi en León.MARIA FUENTES DOMINGO 22 DE JUNIO 9:00 a 15:00 h VII Trofeo San Juan de RRTT-IPSC Arma Corta. Organizado por la Delegación de Tiro. Galería de Tiro Centro Deportivo Salvio Barrioluengo, Avda. Real (no es posible el acceso al público).

9:00 a 15:00 h LV Trofeo de Judo San Juan y San Pedro. Organizado por la Federación de Judo de Castilla y León. Polideportivo Puente Castro. C/ Sagitario. 9:00 a 21:00 h Open de Squash San Juan y San Pedro 2025. Organizado por el Club Squash León. Pistas de Squash Estadio Hispánico. C/ Gil de Villasinta.

09:30 a 00:00 h Torneo Pádel Park Máster Ciudad de León. Organizado por Pádel Park León y Federación de Pádel de Castilla y León. Plaza de San Marcos.

10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:30 h LXXV Concurso Hípico Nacional de Saltos. Campo Hípico Municipal. Paseo del Parque.

11:30 h Corro de Lucha Leonesa de Base. Organizado por la Federación de Lucha Leonesa. Parque de Eras de Renueva. C/Santos Ovejero (junto al Centro Supera).



Celebración de la Solemnidad del Corpus Christi

10:00 h Solemne Misa estacional en la Santa Iglesia Catedral de León.

10:45 h Procesión del Santísimo Sacramento por las calles de la ciudad, siguiendo el tradicional recorrido de los años impares: calle Ancha, plaza de San Marcelo, Santo Domingo, Independencia, Policía Nacional, Rúa, San Francisco, Hospicio, Escurial, Plaza del Grano, Cuesta Carbajalas, Juan de Arfe, plaza de San Martín, Plegaria, plaza Mayor, Mariano Domínguez Berrueta para terminar en la plaza de Regla.

12:30 h Bendición final del Santísimo Sacramento en la Plaza de Regla.

10:00 a 22:00 h Feria del barrio de los artistas. Primera feria, de arte contemporáneo del colectivo El Barrio de los Artistas. Doce horas de exposición y venta de arte en las que se incluyen talleres, sesiones dj y pintura en directo. Los stands de la feria son Ediciones Menguantes, Estudios Tripolares, La Futura, Galería Cinabrio, Espacio EF, La Cabaña, La Casa Magnética (Jonathan Notario y Efraím Ortega), La Isla Bukanera (Juan Rafael y Eloísa Otero) y Luis Melón.

Exteriores de la Parroquia de San Francisco de la Vega, calle Gómez Salazar. Colabora La Parroquia de San Francisco de la Vega, Instagram: @el_barrio_ de_los_artistas. Correo electrónico: elbarriodelosartistasleonoeste@gmail. com

11:30 a 22:00 h Caravana Escape Room. La Escape Room móvil con más prestigio de España acude a las fiestas de León. Avenida de los Cubos. Entrada gratuita.

12:00 a 00:00 h Food Truck Ciudad de León. Come y Calle. Jardín de San Francisco.

12:00 h Musizón al Rescate. Cazando a la nota Si, organizado por la Fundación San Vicente de Paúl y Centro +QMÚSICA. Actuación de música moderna en el Come y Calle. Jardín de San Francisco.

A partir de las 12:00 h Festival 30 aniversario Caja Rural León, plaza Santo Martino. Escenario con las actuaciones en directo de:

13:30 h Dúo Gaucho 21:00 h Ciudad Tributo

A partir de la 18:00 h Real de la Feria. Avda. Ingeniero Sáenz de Miera, en los alrededores del Estadio de Fútbol Reino de León.

17:00 a 1:00 h ES.PABILA: 17:00 h tatoos; 18:30 h Hamma Beads; 18:30 h podcast; 19:00 h carteras de cómic. Espacio Joven Vías.

17:00 a 19:00 h iniciación a la escalada; de 17:00 a 20:30 h escalada libre. Polideportivo Salvio Barbiluengo. Avd. Real. Entrada libre hasta completar aforo. Exclusivamente para edades entre 12 y 30 años.

17:00 a 20:30 h Go Skateboarding Day. Organizado por Club Skate León. Skatepark del paseo de Papalaguinda.

17:30 a 21:30 h Km–Aventura Actividades lúdico-deportivas gratuitas. Paseo de Papalaguinda desde el parque infantil de Tráfico hasta la zona de los lagos en dirección a la Plaza de Toros (zona ajardinada). Organizado por el Ayuntamiento de León.

18:00 h ‘Los Cuentos de Cachín de Chocolate en la Librería Mágica.’ Sorteo de dulces regalos. Organizado por Editorial Péndula y Defábula. Plaza de Colón, 1.

18:30 h Corrida de toros. Morante, El Fandi y Cayetano. Ganadería Hermanos García Jiménez. Organiza: Funtausa. Plaza de Toros León Arena.

19:30 h Escuela de baile Infinity Dance Studio. Patio IES Juan del Enzina. Entrada por calle Ruiz de Salazar. Entada gratuita.

19:45 h Día de la Identidá Llionesa. Presentación del acto por parte del presidente de Conceyu País Llionés, Carlos Cerra. Plaza de San Marcelo. Actuación de los grupos leoneses:

-20:00 h Radio Lulú

-21:00 h Humo

-22:00 h Sunset Boulevard

-23:00 h Treshumantes

-00:00 h Salamanders

20:00 h Grupos de bailes tradicionales: Esla y San Pedro del Castro. Plaza de las Cortes Leonesas.

20:30 a 1:00 h DJ Cazurro del año. Batalla de Dj’s. Explanada de los Pendones Leoneses.

Batalla del Rock 2025 en León.DL LUNES 23 DE JUNIO 9:00 a 19:00 h Campus Gigantes. Organizado por Club Deportivo Básico Youth Sports Acade. Pabellón la Torre. C/ El Encinar (no es posible el acceso al público).

09:30 a 22:00 h Caravana Escape Room. La Escape Room móvil con más prestigio de España acude a las fiestas de León. Avenida Los Cubos. Entrada gratuita.

12:00 a 01:00 h Food Truck Ciudad de León. Come y Calle. Jardín de San Francisco.

A partir de las 12:00 h Exposición y Festival 30 aniversario Caja Rural León, plaza de Santo Martino, con las actuaciones sobre el escenario de:

-13:30 h Tri Full Jazz

-21:00 h La Poptelera

17:30 a 21:30 h Km–Aventura Actividades lúdico-deportivas gratuitas. Paseo de Papalaguinda desde el parque infantil de Tráfico hasta la zona de los lagos en dirección a la Plaza de Toros (zona ajardinada). Organizado por el Ayuntamiento de León.

18:00 a 00:00 h Torneo Pádel Park Máster Ciudad de León. Organizado por Pádel Park León y Federación de Pádel de Castilla y León. Plaza de San Marcos.

18:00 h Musizón al Rescate. Cazando a la nota La. Organizado por la Fundación San Vicente de Paúl y Centro +QMÚSICA. Actuación de Percubón, niños de 5 a 8 años. En la plaza de San Isidoro, al lado de la fuente.

18:30 h Pasacalles con gigantes y cabezudos. Salida desde el Ayuntamiento de San Marcelo. Zonas centro, Burgo Nuevo. A cargo de la Asociación de Gigantes y Cabezudos de León A Paso de Gigante.

18:30 h Día de la Identidá Llionesa:

-18:45 h Exhibición Lucha Leonesa.

-19:45 h Salida del pasacalles de Zarzagán y Surcos del Órbigo.

-20:00 h Txebe (Salamanca). Se le hará entrega del premio “Aconceyau de honor” por su trabajo constante en pro de la Identidá Llionesa y por la recuperación de la música tradicional de su zona. Actuación.

-21:00 h Fran Allegre (Órbigo).

-22:00 h Músicas de Raya (Zamora y Miranda do Douro).

-De 23:00 a 01:00 h D’urria presenta nuevo repertorio (Tsaciana). Plaza de San Marcelo. Organiza Conceyu País Llionés.

20:00 a 22:00 h Mayorteka, música disco para personas mayores. De 20:00 a 21:00 h espectáculo de sevillanas, grupo Puente Castro; de 21:00 a 23:00 h baile discoteca para mayores. Paseo de la Condesa de Sagasta, junto al templete.

20:00 h Grupos de bailes tradicionales: Calecho y Acedera. Plaza de las Cortes Leonesas.

20:00 h Escuela de baile Ikas Dance. Patio IES Juan del Enzina. Entrada por calle Ruiz de Salazar. Entada gratuita.

22:30 h XI Jornadas Culturales Rey Ordoño. Animación musical con el Probe Miguel. organizado por la Federación de Asociaciones Vecinales de León Rey Ordoño junto a la AA.VV. Juan Nuevo. Era de Armunia (junto al polideportivo).

22:00 h Actividad Fotografía los Fuegos de San Juan con la Asociación Focus. Dentro de las actividades vinculadas a las fiestas de San Juan y San Pedro, la Asociación Focus de fotógrafos leoneses organiza una salida de fotografía nocturna para ver de otra manera los fuegos artificiales.

Comenzará la actividad a las 22:00 h de la noche de San Juan siendo el punto de reunión el aparcamiento de Toys”R”us, junto a Carrefour, para subir a los antiguos depósitos de las Lomas, desde donde se guiará a los participantes para tomar las fotografías. Con las mejores fotos de los participantes se hará una exposición que será expuesta al público. Para inscribirse y obtener más información dirigirse por mail a info@focusleon.es. Cada persona deberá llevar su propio material fotográfico, cámara, trípode, ropa de abrigo, etc.

23:30 h Espectáculo de fuegos artificiales LUMINOSIDAD SILENTE, a cargo de Pirotecnia Xaraiva. Zona de disparo: ribera del río Bernesga, junto al IES Eras de Renueva. Espectáculo de luz y sonido que dará paso al encendido de la hoguera.

00:00 h Hoguera especial “Aúpa Cultu” de la Noche de San Juan. Una hoguera dedicada a la Cultural y Deportiva Leonesa y a los deportes más destacados de León. Zona de Eras de Renueva, junto a IES Eras de Renueva. Esta hoguera estará expuesta desde su montaje.

00:30 h La Batalla del Rock, ¡tercer asalto! David contra Goliat. Con Malditos Pendejos y Grupo Cañón. Explanada de los Pendones Leoneses.

Actuación de la academia Cras Dance.RAMIRO MARTES 24 DE JUNIO 8:00 h a 15:00 h Feria tradicional equina de San Juan. Mercado de Ganados de León. Ctra. Vilecha.

9:00 a 19:00 h Campus Gigantes, organizado por Club Deportivo Básico Youth Sports Acade. Pabellón la Torre. C/ El Encinar (no es posible el acceso al público).

10:30 h LXVII Trofeo San Juan de Bolo Leonés 2025. Organizado por la Federación de Deportes Autóctonos de Castilla y León, Delegación de León. Bolera San Francisco. C/ Marqueses de San Isidro.

11:00 h Misa oficial de San Juan, con la asistencia de las autoridades y la Corporación Municipal.

Capilla del Cristo de la Victoria. Calle Ancha.

11:00 h Marcha orgullosa urbana “deportivo-turística”. Organiza AWEN LGTBI+ León.

Salida: banco arcoiris de Papalaguinda (altura de la pasarela del Palacio de los Deportes)

Recorrido: Ribera del Bernesga, San Marcos (parada turística), Reyes Leoneses, Cruz roja de León, Álvaro López Núñez, Espolón, Era del Moro (parada turística), Abadía, Santo Martino, Sacramento, San Isidoro (parada turística), Cid, López Castrillón, Damaso Merino, Catedral (parada turística), Cien Doncellas, Cubos, Puerta Obispo, Serradores, Plaza Mayor, Plegarias, San Martín, Juan de Arfe, Carbajalas y finalizando en la Plaza de Grano

11:00 h Fiesta de San Juan, Parroquia San Juan de Regla. Calle Cayo Jesús Fernández Espino, 11.

-11:00 h Procesión de San Juan, con los pendones de los pueblos del Alto Torío.

-12:30 h Santa Misa, Parroquia San Juan de Regla. 14:30 h Paella, Parque de las Artes de San Pedro. -16:30 h Café compartido.

-17:00 h Juegos populares.

Organiza Parroquia San Juan de Regla con la colaboración de la asociación de vecinos barrio San Pedro de las Huertas - La Serna y el Ayuntamiento de León.

11:30 h Exposición del Altar Tradicional del Día de San Juan. Organizado por el Grupo Tenada. Plaza de San Marcelo, puerta de la Iglesia.

11:30 a 22:00 h Caravana Escape Room. La Escape Room móvil con más prestigio de España acude a las fiestas de León. Explanada de los Pendones Leoneses (Eras de Renueva). Entrada gratuita.

12:00 a 00:00 h Food Truck Ciudad de León. Come y Calle. Jardín de San Francisco.

12:00 h Musizón al Rescate. Cazando a la nota Sol. Organizado por la Fundación San Vicente de Paúl y Centro +QMÚSICA. Actuación de instrumentistas. En Puerta Castillo, al lado del Arco de la Cárcel.

A partir de las 12:00 h Festival 30 aniversario Caja Rural en León, con exposiciones en la plaza Santo Martino y las actuaciones de:

-13:30 h Koreander

-21:00 h Papa Quijano

13:00 h Actuación de la Banda de Música de León. Templete de Música de la Condesa.

A partir de la 18:00 h Real de la Feria. Avda. Ingeniero Sáenz de Miera, en los alrededores del Estadio de Fútbol Reino de León.

17:30 a 21:30 h Km–Aventura Actividades lúdico-deportivas gratuitas. Paseo de Papalaguinda desde el parque infantil de Tráfico hasta la zona de los lagos en dirección a la Plaza de Toros (zona ajardinada). Organizado por el Ayuntamiento de León.

18:00 a 00:00 h Torneo Pádel Park Máster Ciudad de León. Organizado por Pádel Park León y Federación de Pádel de Castilla y León. Plaza de San Marcos.

18:00 h Tu barrio está de baile. La escuela Diana Menzoza, ofrece una clase de danza participativa y exhibición. Calle Ancha, 11 (al lado perfumería Druni).

18:30 h Espectáculo ecuestre: La magia del caballo. Organiza: León Arena. Plaza de Toros León Arena.

18:30 h Pasacalles con gigantes y cabezudos. Salida desde el Ayuntamiento de San Marcelo. Zona Barrio Romántico, Los Cubos y Santa Marina. A cargo de la Asociación de Gigantes y Cabezudos de León A Paso de Gigante.

20:00 h Grupos de bailes tradicionales: Barandal y Xeitu. Plaza de las Cortes Leonesas.

20:00 h Escuela de baile Cras Dance León. Patio IES Juan del Enzina. Entrada por calle Ruiz de Salazar. Entada gratuita.

21:30 h Concierto de Malos Versos y, a continuación, Clarete Gas. Plaza de San Marcelo.

21:30 h Actuación de ‘La Misión, el espectáculo más grande de España’. Más de tres horas de actuación. Explanada de los Pendones Leoneses.

Concierto de Leire Martínez en León con Europa FM.DL MIÉRCOLES 25 DE JUNIO 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 h (horario comercial) V Fiesta del Comercio en la Calle. Esta actividad, organizada por las asociaciones de Comercio de la ciudad de León (Aleco, Centro León Gótico, Zona Comercial Crucero, Asociación de Comerciantes y Hosteleros León Centro y Leonorte Empresarios), con la colaboración del Ayuntamiento de León y la Cámara de Comercio, tiene como objetivo potenciar el comercio tradicional, así como la dinamización de las calles a través de la decoración y sonido realizada al efecto para esta jornada. La Fiesta estará amenizada por la Agrupación Municipal de Música Tradicional de la Escuela de Valverde de la Virgen.

09:30 a 22:00 h Caravana Escape Room.

9:00 a 19:00 h Campus Gigantes, organizado por Club Deportivo Básico Youth Sports Acade. Pabellón la Torre. C/ El Encinar (no es posible el acceso al público).

9:15 a 10:00 h Exhibición de esgrima laser. Organiza Ludosport León. Plaza de Santo Martino.

12:00 a 00:00 h Food Truck Ciudad de León. Come y Calle. Jardín de San Francisco.

12:00 h Musizón al Rescate. Cazando a la nota Fa. Organizado por la Fundación San Vicente de Paúl y Centro +QMÚSICA. Actuación de Musizón 3, niños de 4 años. En la plaza de Regla, de espaldas al antiguo edificio de Correos.

12:30 h 26º Concierto de la Orquesta de Flautas de León. León se convierte en el epicentro de la flauta travesera con la celebración de un evento único que reunirá a flautistas profesores y alumnos de las Escuelas de Música de Valverde de la Virgen, Sariegos, La Bañeza, Benavente y Benavides de Órbigo y de los Conservatorios de León y Astorga. Teatro del Nuevo Recreo Industrial. Entrada libre hasta completar aforo.

12:30 h Tu barrio está de baile. La escuela de danza Cras Dance León ofrece una clase de danza urbana participativa y exhibición, plaza de San Marcos (anfiteatro).

17:30 a 21:30 h Km–Aventura Actividades lúdico-deportivas gratuitas. Paseo de Papalaguinda desde el parque infantil de Tráfico hasta la zona de los lagos en dirección a la Plaza de Toros (zona ajardinada). Organizado por el Ayuntamiento de León.

18:00 a 00:00 h Torneo Pádel Park Máster Ciudad de León, organizado por Pádel Park León y Federación de Pádel de Castilla y León. Plaza de San Marcos. 21:15 a 22:00 h Exhibición de Esgrima Laser, organizado por el Club Deportivo Federado Ludosport León, Plaza de Santo Martino.

A partir de la 18:00 h Real de la Feria. Avda. Ingeniero Sáenz de Miera, en los alrededores del Estadio de Fútbol Reino de León.

18:30 h Pasacalles con gigantes y cabezudos. Salida desde el Ayuntamiento de San Marcelo. Zonas Barrio San Mamés, Nocedo y Palomera. A cargo de la Asociación de Gigantes y Cabezudos de León A Paso de Gigante.

20:00 h Coro Cappella Lauda, Capilla del Colegio Maristas San José (Avda. Álvaro López Núñez).

20:00 h Concierto de la Big Band de la Escuela de música de Valverde de la Virgen. San Mamés, en la plaza Juan de Austria, próximo a la Iglesia de las Ventas.

21:30 h Concierto Promesa Flamenca a cargo de Joni Gabarre Montoya. Plaza de San Marcelo.

22:00 h Concierto Leire Martínez, gira Europa FM. Explanada de los Pendones Leoneses.

23:00 h Concierto de Cumpleaños de Antonio Gaudí. El Museo Casa Botines Gaudí organiza su tradicional concierto de cumpleaños de Antonio Gaudí, coincidiendo con el aniversario de su nacimiento. El evento tendrá lugar en las escaleras de acceso a la Casa Botines y contará con la actuación del pianista Sigfrido Cecchini. El programa musical estará compuesto por piezas emblemáticas de finales del siglo XIX y principios del XX, con un marco temporal que abarca desde 1830 hasta 1930. Se interpretarán obras de compositores como Puccini, Chaikovski y Offenbach, además de algunas bandas sonoras de películas tempranas de Charlie Chaplin y temas de Louis Armstrong. La ambientación incluirá un montaje especial con velas y luces que realzarán la atmósfera del concierto.

​00:00 h Actividades Orgullo. Asociación AWEN en Espacio Joven Vías.

Mägo de Oz.Mägo de Oz. JUEVES 26 DE JUNIO 9:00 a 19:00 h Campus Gigantes. Organizado por Club Deportivo Básico Youth Sports Acade. Pabellón la Torre. C/ El Encinar (no es posible el acceso al público).

11:30 a 22:00 h Caravana Escape Room.

12:00 a 00:00 h Food Truck Ciudad de León. Come y Calle. Jardín de San Francisco.

12:00 h Musizón al Rescate. Cazando a la nota Mí. Organizado por la Fundación San Vicente de Paúl y Centro +QMÚSICA. Actuación de Mi flauta, Mi guitarra y Mi violín. Niños de 5 a 7 años. En la plaza de Don Gutierre, de espaldas al CEPA Faustina Álvarez García.

17:30 h a 00:00 h ES.PABILA: 17:30 h pilates junior; 19:00 h k-pop; 18:30 h pulseras de la amistad; 19:00 h Toka 4 (instrumentos); 21:00 h pilates; 22:30 h bailes. Espacio Joven Vías. Entrada libre hasta completar aforo. Exclusivamente para edades entre 12 y 30 años.

17:00 a 20:30 h Jornada de Deportes Autóctonos Fiestas San Juan y San Pedro del Club Deportivo Polígono X. Organizado por el Club Polígono X, Bolera Club Deportivo Polígono X, Rana, Bolo Leonés, Tarusa, Monterilla, Petanca y Billar Romano. C/Moisés de León.

17:30 a 21:30 h Km–Aventura Actividades lúdico-deportivas gratuitas. Paseo de Papalaguinda desde el parque infantil de Tráfico hasta la zona de los lagos en dirección a la Plaza de Toros (zona ajardinada). Organizado por el Ayuntamiento de León.

18:00 a 00:00 h Torneo Pádel Park Máster Ciudad de León. Organizado por Pádel Park León y Federación de Pádel de Castilla y León. Plaza de San Marcos.

A partir de la 18:00 h Real de la Feria. Avda. Ingeniero Sáenz de Miera, en los alrededores del Estadio de Fútbol Reino de León.

18:00 h Presentación y firma del libro ‘Hacia mareas malditas’ de Laura Díaz, autora leonesa y creadora de contenido @fantasyliterature. Librería Pastor Infantil. Gran Vía de San Marcos, 7.

18:30 h Pasacalles con gigantes y cabezudos. Salida desde el Ayuntamiento de San Marcelo. Zonas San Claudio y Chantría. A cargo de la Asociación de Gigantes y Cabezudos de León A Paso de Gigante.

18:00 h Tu barrio está de baile. La academia de Baile Emotion Dance Academy ofrece una clase de danza urbana participativa y exhibición. Eras de Renueva, calle Abad de Santullán, 2 (al lado del Centro Supera).

MODA EN EL OLÍMPICO con 9 Tv y el programa Estilo y Vida By Carmen Alvar.

18:30 h Desfile infantil

19:30 h Desfile Moda en la Calle y diseñadores leoneses.

Instalaciones del Olímpico de León, C/ Justino Azcarate S/N. (entrada libre) 20:30 h FESTIVAL RAP-CONS ES.PABILA con las actuaciones de LAUSUU, ELANE y TRIBADE. Entrada libre hasta completar aforo. Espacio Joven Vías.

19:00 a 22:00 h Mayorteka, música disco para personas mayores. De 19:00 a 20:00 h espectáculo de sevillanas grupo Luz del Norte; de 20:00 a 22:00 h baile discoteca para mayores. Paseo de la Condesa de Sagasta, junto al templete.

20:00 h Grupos de bailes tradicionales: Banda de gaitas y percusión Zarzagan y Malvasía. Plaza de las Cortes Leonesas.

21:30 h Concierto de Colectivo Panamera. Plaza de San Marcelo.

22:00 h Recorrido Romántico por León – Memorial Miguel Delgado nº 54. Acompañamiento Banda de Música de León. Salida Ayuntamiento de León C/Ordoño II, 10. Llegada Iglesia Santa María del Mercado. Ponentes: Elena Aguado (concejala de Acción y Promoción Cultural), Sarita Álvarez Valladares (coordinadora del evento), Máximo Cayón Diéguez (cronista oficial de la ciudad de León). Javier García Argüello (presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Rey Ordoño), María Jesús García Armesto (licenciada en Historia y Estudios Comunitarios) y Andrés Mateos (exsubdirector de compañía telefónica Nacional de España en León).

22:30 h Concierto de Mägo de Oz. Explanada de los Pendones Leoneses.

​​00:00 h Actividades Orgullo. Asociación AWEN en Espacio Joven Vías.

Carlos Sadness.DL VIERNES 27 DE JUNIO 27 al 30 de junio. Exposición ‘En León no hay nada’. De lunes a sábado de 17:30 a 19:30 h. Domingos de 11:30 a 13:30 h. Organiza La Guía GO! León SL por su décimo aniversario. Claustro de los Capuchinos. Plaza de San Francisco.

9:00 a 19:00 h Campus Gigantes. Organizado por Club Deportivo Básico Youth Sports Acade. Pabellón la Torre. C/ El Encinar (no es posible el acceso al público).

09:30 a 22:00 h Caravana Escape Room.

11:00 h Procesión de los pendones del Alto Torío. Salida de la parroquia San Juan Bautista. Recorrido: Dante, La Serna, Miguel de Zaera, Profesor Xaime Andrés, Escritora Eva González, Cayo Jesús Fernández Espino. A las 12:30 h, eucaristía en honor a San Juan Bautista.

12:00 a 01:00 h Food Truck Ciudad de León. Come y Calle. Jardín de San Francisco.

17:00 h Festival L’Exploitation (5º aniversario).

Hora inicio DJ’s: A partir de las 17:00 h DJ’s por confirmar. Hora inicio concierto: 20:30 h The Schizophonics (San Diego, USA) Hora de finalización: 00:00 h Plaza Puerta Castillo. Entrada gratuita y para todos los públicos. Organiza Asociación Cultural León Ciudad Púrpura. Colabora Ayuntamiento de León.

17:30 a 21:30 h Km–Aventura Actividades lúdico-deportivas gratuitas. Paseo de Papalaguinda desde el parque infantil de Tráfico hasta la zona de los lagos en dirección a la Plaza de Toros (zona ajardinada). Organizado por el Ayuntamiento de León.

18:00 a 00:00 h Torneo Pádel Park Máster Ciudad de León. Organizado por Pádel Park León y Federación de Pádel de Castilla y León. Plaza de San Marcos.

A partir de la 18:00 h Real de la Feria. Avda. Ingeniero Sáenz de Miera, en los alrededores del Estadio de Fútbol Reino de León.

18:00 h Tu barrio está de baile. La escuela de danza Rumballet ofrece una clase de bachata social y participativa en la plaza de Santo Martino.

18:00 h Musizón al Rescate. Cazando a la nota Re. Organizado por la Fundación San Vicente de Paúl y Centro +QMÚSICA. Actuación de Musizón Bebé y Musizón 1. Niños de 12 y 24 meses. En la plaza del Grano.

18:30 h Pasacalles con gigantes y cabezudos. Salida desde el Ayuntamiento de San Marcelo. Zonas centro, San Marcos, Eras de Renueva, Pinilla y El Crucero. A cargo de la Asociación de Gigantes y Cabezudos de León A Paso de Gigante.

19:30 a 21:30 h Mayorteka, música disco para personas mayores.

Baile discoteca para mayores. Parque de Quevedo.

20:00 h Grupos de bailes tradicionales: Banda de gaitas Agavica y Tierras de León-Trancare. Plaza de las Cortes Leonesas.

20:00 h Academia de baile Escuela de Danza de León. Patio IES Juan del Enzina. Entrada por calle Ruiz de Salazar. Entada gratuita.

20:00 h Reto Solidario Camino del Salvador. Promovido por la Iniciativa Rober contra el Cáncer a beneficio de la Fundación de la Sociedad Española de Oncología Médica. Salida plaza Puerta Obispo - Catedral.

21:30 h XX Festival Flamenco de León. En homenaje a La Peña la Perla de Cádiz, a su presidente Francisco Real y a su Junta Directiva. Presenta Carlos Feo.

Jesús Castilla (cantaor) y su grupo; Niño Manuel (guitarrista), Ángel Cepillo (palmero), Nain Real (palmero). Macarena de Jerez (cantaora y bailaora) y su grupo; Jesule del Puerto (guitarrista), Manuel Vinaza (palmero), Manuel de Macarena (palmero). Raquel Villegas (bailaora) y su grupo; Caridad Vega (Cantaora), Miguel

Ramos (guitarrista). Sonia Gómez (cantaora) y su grupo; Miguel Ramos (guitarrista). Final de fiesta con la participación de todos los artistas. Plaza San Marcelo.

22:00 h Noche INDIE en León. Concierto de La Habitación Roja y Carlos Sadness. Festival amenizado con DJ set. Explanada de los Pendones Leoneses.



Sopas de ajo.DL SÁBADO 28 DE JUNIO 9:00 h IV Torneo de Golf Leonoticias. Organizado por Desde León al Mundo SL. Campo de Golf Municipal. Olímpico de León. C/ Justino de Azcárate. 9:00 a 14:00 h Campus Gigantes, organizado por Club Deportivo Básico Youth Sports Acade, Pabellón la Torre. C/ El Encinar (no es posible el acceso al público).

9:00 a 15:00 h VII Trofeo San Juan de RRTT-IPSC Arma Corta. Organizado por la Delegación de Tiro. Galería de Tiro Centro Deportivo Salvio Barrioluengo. Avda. Real (no es posible el acceso al público).

9:00 a 21:00 h León Cup 2025 - Fútbol 7. Organizado por la Fundación Eusebio Sacristán. Campos de Fútbol de la Palomera. C/ Emilio Hurtado.

09:30 a 00:00 h Torneo Pádel Park Máster Ciudad de León. Organizado por Pádel Park León y Federación de Pádel de Castilla y León. Plaza de San Marcos.

10:30 a 19:30 h 3X3 Street Basket Tour. Organizado por la Federación de Castilla y León de Baloncesto. Palacio de Exposiciones de León. (Módulos 2 y 3). Inscripciones www.stretbaskettour.com.

11:30 a 22:00 h Caravana Escape Room

12:00 a 01:00 h Food Truck Ciudad de León. Come y Calle. Jardín de San Francisco.

12:00 h Musizón al Rescate. Cazando a la nota Do. Organizado por la Fundación San Vicente de Paúl y Centro +QMÚSICA. Actuación de Mi teclado. Niños de 5 a 7 años. En la plaza de San Marcelo, junto al edificio de Botines.

12:00 a 14:00 h Exhibición Capoeira. Organizado por la Asociación Cultural Berimibalada de León. Plaza de Las Cortes Leonesas.

17:00 a 1:00 h ES.PABILA: 17:00 h pasta de modelar; 18:00 h urban dance; 18:30 h uñas; 19:30 h pintura en barro; 22:00 h camisetas; 23:30 h pulseras. Espacio Joven Vías. Entrada libre hasta completar aforo. Exclusivamente para edades entre 12 y 30 años.

16:00 a 20:00 h Gran Premio Nacional San Juan y San Pedro de Atletismo Deportes Kamariny, Campeonato Castilla y León Absoluto de Atletismo. Organizado por la Delegación Leonesa de Atletismo. Pistas de Atletismo de la Universidad de León. Campus de Vegazana. Calle Silverio Fernández Tirador.

16:00 a 21:00 h XXIV Torneo de Pulsos Ciudad de León. Organizado por el Club Lancia de Lucha de Brazos. Pabellón del Estadio Hispánico. C/ Gil de Villasinta.

17:30 a 21:30 h Km–Aventura Actividades lúdico-deportivas gratuitas. Paseo de Papalaguinda desde el parque infantil de Tráfico hasta la zona de los lagos en dirección a la Plaza de Toros (zona ajardinada). Organizado por el Ayuntamiento de León.

18:00 h Trofeo Escuelas de Ciclismo San Juan. Organizado por Team Legio Club Deportivo Federado Ciclista. Paseo de Condesa Sagasta. (Prueba puntuable copa de Castilla y León de Escuelas de Ciclismo).

18:00 a 20:00 h Pasacalles de Capoeira. Acrobacias, batucada y samba. Organizado por la Asociación Cultural Berimibalada de León. Salida: Avda. Ordoño II (altura plaza de Guzmán El Bueno), Santo Domingo, San Marcelo, calle Ancha, plaza de Regla.

A partir de la 18:00 h Real de la Feria. Avda. Ingeniero Sáenz de Miera, en los alrededores del Estadio de Fútbol Reino de León.

18:30 h Pasacalles con gigantes y cabezudos. Salida desde el Ayuntamiento de San Marcelo. Zonas Santa Ana, José Aguado y La Lastra. A cargo de la Asociación de Gigantes y Cabezudos de León A Paso de Gigante.

20:00 h Grupos de bailes tradicionales: Andadura y Hacendera. Plaza de las Cortes Leonesas.

20:00 h Academia de baile Rumballet. Patio IES Juan del Enzina. Entrada por calle Ruiz de Salazar. Entada gratuita.

22:00 h Voy a Pasármelo G. Concierto Tributo a los Hombres G. Plaza de San Marcelo.

22:30 h Concierto de Efecto Pasillo. Explanada de los Pendones Leoneses.

00:00 h Degustación de las tradicionales sopas de ajo a precios populares. Con su cazuela y vaso. Plaza San Marcelo. Organizado por la Federación de Peñas y amenizado por las mejores charangas.