Fiestas de San Juan y San Pedro León 2025: programa para el viernes 20 de junio
La ciudad se prepara para una de sus festividades más esperadas del año
Las Fiestas de San Juan y San Pedro 2025 en León prometen ser un acontecimiento inolvidable, lleno de música, arte, cultura y mucho más. Con una programación ecléctica que abarca desde festivales de música hasta eventos culturales, la ciudad se prepara para una de sus festividades más esperadas.
Este es el programa para hoy, viernes 20 de junio:
- 09:30 a 22:00 h Caravana Escape Room. La Escape Room móvil con más prestigio de España acude a las fiestas de León. Calle Santos Olivera, junto a la Iglesia de San Froilán, en La Chantría. Entrada gratuita.
-¿En qué consiste? Adéntrate en una caravana misteriosa y resuelve enigmas, pistas y desafíos para escapar antes de que se acabe el tiempo. ¡Trabajo en equipo, emoción y adrenalina aseguradas!
-¿Cómo reservar? Es necesaria reserva en www.lacaravanaescaperoom. com. Inscripciones abiertas a partir del lunes 17 de junio.
-¿Dónde y cuándo? Recorrerá diferentes barrios de la ciudad. Consulta las fechas y horarios en este programa y en la web.
-¿Para quién? Sesiones para grupos de 3 a 5 personas. Recomendado para mayores de 16 años. Niños mayores de 10 años pueden entrar acompañados de un adulto.
- 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:30 h LXXV Concurso Hípico Nacional de Saltos. Organizado por la Concejalía de Deportes. Campo Hípico Municipal. Paseo del Parque.
A partir de las 12:00 h Exposición y Festival 30 aniversario Caja Rural León plaza Santo Martino.
-13:30 h Rut Marcos
-21:00 h Efecto 2000
- 17:00 h a 1:00 h ES.PABILA: 17:00 h Toka 4 (instrumentos); 18:00 h L.S.E.; 18:00 h Hamma Beads; 19:00 h percusión; 20:45 h yoga; 22:00 h tazas; 23:30 h edición fotográfica con móvil. Espacio Joven Vías.
- 17:00 a 21:00 h iniciación a la escalada; de 17:00 a 20:30 h escalada libre; 18:00 h boxeo para menores; 19:00 h boxeo para mayores hasta 30 años. Polideportivo Salvio Barrioluengo, Avd. Real. Entrada libre hasta completar aforo.
- 18:00 a 00:00 h Torneo Pádel Park Máster Ciudad de León. Organizado por Pádel Park León y Federación de Pádel de Castilla y León. Plaza de San Marcos.
- 22:00 a 00:30 h Fútbol sala y deporte libre en el Pabellón Luis Vives. C/ Fotógrafo Pepe Gracia. Exclusivamente para edades entre 12 y 30 años.
- A partir de la 18:00 h Inauguración del Real de la Feria. Avda. Ingeniero Sáenz de Miera, en los alrededores del Estadio de Fútbol Reino de León.
- 18:00 h Tu barrio está de baile. La academia de baile Ikas Dance ofrece una Masterclass de Zumba participativa. Parque de Gloria Fuertes, calle Baldomero Lozano.
- 18:30 h XVII Convivencia vecinal. Cuentacuentos con Angie Piruleta, ‘Cuando era pequeñita’. Animación infantil y juegos participativos. Todos a bailar con el Probe Miguel. Y para acabar, chorizada a precios populares. Organizada por la Federación de Asociaciones Vecinales de León Rey Ordoño. Plaza Cortes Leonesas.
- 19:00 h Inauguración Food Truck Ciudad de León. Come y Calle. Jardín de San Francisco. Hasta la 01:00 h.
- 20:00 h Academia de baile Diana Mendoza. Patio IES Juan del Enzina. Entrada por calle Ruiz de Salazar. Entrada gratuita.
- 20:30 h Concierto de la Agrupación de Música Tradicional de la Escuela Municipal de Valverde de la Virgen. Templete de Música de la Condesa.
- 20:30 h Concierto final de curso Merryl Street Choir. Evento solidario organizado por Amnistía Internacional. Colabora Ateneo Varillas y Nuevo Recreo Industrial. Teatro Nuevo Recreo Industrial.
- 20:30 h Cecina Fest 2025. 20:30 h Apertura de puertas con food trucks y barras. 21:00 h Maruja Limón. 22:30 h Catalina Grande Piñón Pequeño. 0:15 h Muchachito Bombo Infierno. Palacio de Congresos y Exposiciones de León. Entradas en divertickets.es.
- 22:00 h Concierto de Los Diablos. Consigue tus invitaciones gratuitas en Espacio León la semana del concierto, del Lunes 16 al Jueves 19 de 12:00 a 14:00 h y de 17:00 a 21:00 h y el propio día del concierto de 12:00 a 14:00 h. Se entregarán máximo dos invitaciones por persona. Consigue también tu invitación gratuita en nuestra APP Club Espacio a partir del Lunes 16 de junio. Colabora Espacio León. Parking del Centro Comercial Espacio León.