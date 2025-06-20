Fiestas de San Juan y San Pedro León 2025: programa para el viernes 20 de junio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las Fiestas de San Juan y San Pedro 2025 en León prometen ser un acontecimiento inolvidable, lleno de música, arte, cultura y mucho más. Con una programación ecléctica que abarca desde festivales de música hasta eventos culturales, la ciudad se prepara para una de sus festividades más esperadas.

Este es el programa para hoy, viernes 20 de junio:

09:30 a 22:00 h Caravana Escape Room. La Escape Room móvil con más prestigio de España acude a las fiestas de León. Calle Santos Olivera, junto a la Iglesia de San Froilán, en La Chantría. Entrada gratuita.

-¿En qué consiste? Adéntrate en una caravana misteriosa y resuelve enigmas, pistas y desafíos para escapar antes de que se acabe el tiempo. ¡Trabajo en equipo, emoción y adrenalina aseguradas!

-¿Cómo reservar? Es necesaria reserva en www.lacaravanaescaperoom. com. Inscripciones abiertas a partir del lunes 17 de junio.

-¿Dónde y cuándo? Recorrerá diferentes barrios de la ciudad. Consulta las fechas y horarios en este programa y en la web.

-¿Para quién? Sesiones para grupos de 3 a 5 personas. Recomendado para mayores de 16 años. Niños mayores de 10 años pueden entrar acompañados de un adulto.

10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:30 h LXXV Concurso Hípico Nacional de Saltos. Organizado por la Concejalía de Deportes. Campo Hípico Municipal. Paseo del Parque.

A partir de las 12:00 h Exposición y Festival 30 aniversario Caja Rural León plaza Santo Martino.

-13:30 h Rut Marcos

-21:00 h Efecto 2000