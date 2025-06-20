Diez leoneses competirán por ser el ‘DJ Cazurro del Año’ en las fiestas de San Juan y San Pedro

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La explanada de los Pendones Leoneses acogerá el próximo domingo 22 de junio la competición ‘DJ Cazurro del Año’, una cita organizada por Divernodia con la colaboración del Ayuntamiento de León, enmarcada en la programación de las fiestas de San Juan y San Pedro. La concejala de Fiestas, Camino Orejas, se ha reunido esta semana con Jesús Notario, responsable de Divernodia, para concretar los detalles de esta jornada que reunirá a diez DJs nacidos o residentes en León, seleccionados previamente por la organización.

La cita comenzará a las 20:30 horas y se extenderá hasta la 1:30 horas aproximadamente. Cada participante dispondrá de 20 minutos para demostrar su talento ante el público y el jurado. Todos ellos utilizarán los mismos equipos facilitados por la organización: platos CDJ 2000 Nexus 2, mesa DJM 900 Nexus y micrófono inalámbrico. Se permitirá únicamente el uso de una memoria USB y un canal de la mesa, quedando expresamente prohibido emplear otros equipos externos.

La competición se desarrollará de forma ininterrumpida, enlazando la actuación de cada DJ con la del siguiente. El jurado seleccionará a tres finalistas, que volverán a actuar en una ronda final a partir de las 00:00 horas. El ganador recibirá un premio de 1.000 euros en metálico y un trofeo.

El jurado estará compuesto por los profesionales del ámbito musical David Zelmar (DJ y productor), J. C. Suárez (Polaroids Music) y María San Martín (La Rave).