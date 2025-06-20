Caja Rural celebra su 30 aniversario con un espacio festivo en San Juan

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Durante la mañana de hoy Caja Rural ha inaugurado su espacio festivo en la Plaza Santo Martino, en pleno corazón del casco histórico de León, como parte de las celebraciones por su 30 aniversario en la ciudad y coincidiendo con el arranque de las Fiestas de San Juan.

El acto de inauguración, ha sido celebrado a las 13:00 horas, ha contado con la presencia de D. Vicente Canuria Atienza, Concejal de Régimen Interior, Recursos Humanos, Movilidad y Deportes y Dña. Camino Orejas López, Concejala de Comercio, Consumo y Fiestas y numerosos asistentes que se han acercado para dar la bienvenida a esta propuesta que llenará de música y ambiente festivo uno de los rincones más emblemáticos de la ciudad.

El espacio ofrecerá durante varios días una programación gratuita de conciertos en directo, con artistas locales y nacionales, reafirmando así el compromiso de la entidad con la cultura, la tradición y el tejido social leonés.

El viernes 20 podremos disfrutar en horario de mañana de la artista “Ruth Marcos”, y por la tarde de “Efecto 2000”, el sábado 21 contaremos con la actuación de “Diego Jiménez” por la mañana y por la tarde de “Lions Black Roars”, el domingo 22 la mañana comenzará con “Duo Gaucho” y por la tarde “Ciudad Tributo”, el lunes 23 por la mañana podemos disfrutar de “Tri Full Jazz” y por la tarde “Poptelera”, el martes 24 para despedir contaremos con “Koreander” y “Papá Quijano”.

Con esta iniciativa, Caja Rural refuerza su papel como una entidad cercana y comprometida con el desarrollo de León, no solo en el ámbito económico, sino también en el cultural y social.