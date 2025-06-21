Fiestas de San Juan y San Pedro León 2025: programa para el sábado 21 de junio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las Fiestas de San Juan y San Pedro 2025 en León prometen ser un acontecimiento inolvidable, lleno de música, arte, cultura y mucho más. Con una programación ecléctica que abarca desde festivales de música hasta eventos culturales, la ciudad se prepara para una de sus festividades más esperadas.

Este es el programa para hoy, sábado 21 de junio:

09:30 a 22:00 h Caravana Escape Room. La Escape Room móvil con más prestigio de España acude a las fiestas de León. Calle Santos Olivera, junto a la Iglesia de San Froilán. Entrada gratuita.

9:00 a 23:00 h Open de Squash San Juan y San Pedro 2025. Organizado por el Club Squash León. Pistas de Squash Estadio Hispánico. C/ Gil de Villasinta. De 9:00 a 15:00 h VII Trofeo San Juan de RRTT-IPSC Arma Corta. Organizado por la Delegación de Tiro. Galería de Tiro Centro Deportivo Salvio Barrioluengo. Avda. Real (no es posible el acceso al público).

09:30 a 00:00 h Torneo Pádel Park Máster Ciudad de León. Organizado por Pádel Park León y Federación de Pádel de Castilla y León. Plaza de San Marcos. De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:30 h LXXV Concurso Hípico Nacional de Saltos. Organizado por la Concejalía de Deportes. Campo Hípico Municipal. Paseo del Parque.

10:30 h XXVII Trofeo Ciudad de León-Deportes Autóctonos. Organizado por la Federación de Deportes Autóctonos de Castilla y León, delegación de León. Bolera Cinco de Octubre.

11:00 h Torneo de Fútbol Solidario Día Internacional del ELA, categoría veteranos. Organizado por Eladio Sánchez y el CD Puente Castro FC. Campo de Fútbol de Puente Castro. C/ Jacinto Barrio Aller.

11:00 h Corro de Lucha Leonesa de Base. Organizado por la Federación de Lucha Leonesa. Parque de Eras de Renueva. C/Santos Ovejero (junto al Centro Supera).

10:00 a 14:00 h Día Europeo de la Música. Organizado por SONDA_music, la Federación Leonesa de Empresarios (Fele), MALA IDEA, la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) y la Asociación de Comerciantes del Mercado del Conde Luna. Colabora Bodega Leyenda del Páramo y Ayuntamiento de León. Puesto B.3 Mercado del Conde Luna.

11:00 a 15:00 h y de 16:30 a 20:30 h El Gallo Wine Fest. Fundación Sierra Pambley. 40 bodegas participantes. Cata sus vinos y habla con sus productores. Venta entradas https://elgallowinefest.com.

De 11:00 a 14:30 h y de 17:00 a 20:30 h Feria Medieval de los Centros Asistenciales. La Diputación de León a través de su grupo de actividades compartidas que engloba los cuatros centros (Sagrado Corazón, Cosamai, Ntra. Sra. del Valle y Santa Luisa) dependientes del Servicio de Centros de Atención Especializada, programa cada año esta actividad cuyo objetivo es potenciar la integración de las personas con discapacidad. Es un acto en el que los protagonistas activos son los residentes y sirve para estimular sus capacidades creativas, físicas y psíquicas. Patio del Palacio de los Guzmanes.

11:00 h Torneo Solidario Día Mundial de la ELA. Recaudación destinada a ELACYL. Organiza Eladio. Árbitro colaborador: Rafa Guerrero. Entrada gratuita con donativo voluntario, ES 25 2100 1532 7602 0009 0070, Bizum 07170 concepto “Veteranos contra la ELA”. Campo de fútbol de Puente Castro.

12:00 a 01:00 h Food Truck Ciudad de León. Come y Calle. Jardín de San Francisco.

12:00 h Comienzo de la caza de notas musicales de Musizón al Rescate. Organizado por la Fundación San Vicente de Paúl y Centro +QMÚSICA. Actuación de Musizón 2, niños de 36 meses. Plaza de San Marcos, al lado del reloj hacia el río.

A partir de las 12:00 h Exposición y Festival 30 aniversario Caja Rural León plaza Santo Martino.

-13:30 h Flamenco, Diego Jiménez

-21:00 h Lions Black Roars

12:00 a 21:00 h Exposición de Artesanos y Pintores leoneses. Organizado por las Asociaciones Jardín de las Artes y León con Arte. Calle Pilotos Regueral. Acceso gratuito.

17:00 h Día internacional de la ELA, Concentración de los enfermos de ELA con suelta de globos y varios músicos tocarán tres canciones para amenizar la concentración. Plaza de San Marcelo 5, frente al edificio de Botines.

17:30 h V Talent Show de Danza Urbana El Corte Inglés. Concurso de danza urbana para niños y jóvenes a partir de 8 años. Los participantes presentarán sus mejores coreografías, tanto individuales como en dúos y tríos. Habrá grandes premios en cada modalidad y por cada categoría de edad. Inscripciones hasta el 18 de junio en el correo electrónico marketingleon@ elcorteingles.es. Terraza de la primera planta de El Corte Inglés.

17:30 a 21:30 h Km–Aventura Actividades lúdico-deportivas gratuitas. Paseo de Papalaguinda desde el parque infantil de Tráfico hasta la zona de los lagos en dirección a la Plaza de Toros (zona ajardinada). Organizado por el Ayuntamiento de León.

A partir de la 18:00 h Real de la Feria. Avda. Ingeniero Sáenz de Miera, en los alrededores del Estadio de Fútbol Reino de León.

18:00 a 22:00 h FINE SESSION ES.PABILA. Entrada 1 euro. Exclusivamente para edades entre 13 y 17 años. Espacio Joven Vías.

18:30 h Corrida de rejones. Sergio Galán, Diego Ventura y Leonardo Hernández. Ganadería Soto de la Fuente. Organiza: Funtausa. Plaza de Toros León Arena.

20:00 h Pregón oficial de las Fiestas de San Juan y San Pedro 2025 a cargo de la Cultural y Deportiva Leonesa tras su ascenso a Segunda División.Consistorio de San Marcelo. Amenizado por las peñas de León.

20:00 h ÓPERA INFANTIL, ‘CHIP Y SU PERRO’. Organizado por la EMMUDAE. Precio: 5 euros. Auditorio Ciudad de León.

20:30 h Grupos de bailes tradicionales: Abesedo y Tenada. Plaza de las Cortes Leonesas.

20:30 h Academia de baile Coppelia León. Patio IES Juan del Enzina. Entrada por calle Ruiz de Salazar. Entada gratuita.

20:15 h Concierto coral. Coro Espiga, León. Iglesia de San Martín. C/ Plegarias.

21:00 h Gira de Verano Dial 2025. Con la actuación de Ezio Oliva, Candela Gómez, Sonia Gómez, María Parrado, Barei y la participación de Café Quijano. Explanada de los Pendones Leoneses.

23:00 h Concierto de Polo Nández. Plaza de San Marcelo.