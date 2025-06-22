La Cultural aúpa a San Juan
Con Natichu Alvarado al frente, el equipo enciende la mecha de las fiestas de la ciudad
La Cultural cosechó ayer el último triunfo de la temporada. Tras conseguir dar el salto a la Segunda División, el equipo de la capital leonesa se coronó ayer como pregonero de las fiestas de San Juan y San Pedro.
La ciudad, que vivió con intensidad el logro del ascenso tras un intenso partido contra el Andorra de Gerard Piqué en el Reino de León, aupó a la Cultural con su apoyo al triunfo en el campo y, ayer en la plaza de San Marcelo, afición y equipo volvieron a fusionarse para aupar, en esta ocasión, a San Juan.
Liderados por la consejera delegada de la Cultural y Deportiva Leonesa, Natichu Alvarado, y el capitán Rodri Suárez, el equipo calentó los motores para unas fiestas que se extenderán hasta el próximo domingo, con conciertos, fuegos artificiales y multitud de eventos. Álvarado anunció durante el pregón que para la próxima temporada los asientos del Reino de León serán rojos, para sustituir los azules y blancos actuales.
Es la segunda vez que la Cultural pregona las fiestas de la ciudad de León en honor a San Juan. Ya lo hizo en 2017, cuando el equipo leonés también logró el ascenso a Segunda División. Dos citas históricas para la ciudad y su equipo.