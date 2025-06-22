La Cultural aúpa a San Juan

Pregón de las fiestas de San Juan y San Pedro 2025.Virginia Moran

La Cultural cosechó ayer el último triunfo de la temporada. Tras conseguir dar el salto a la Segunda División, el equipo de la capital leonesa se coronó ayer como pregonero de las fiestas de San Juan y San Pedro.

La ciudad, que vivió con intensidad el logro del ascenso tras un intenso partido contra el Andorra de Gerard Piqué en el Reino de León, aupó a la Cultural con su apoyo al triunfo en el campo y, ayer en la plaza de San Marcelo, afición y equipo volvieron a fusionarse para aupar, en esta ocasión, a San Juan.

Liderados por la consejera delegada de la Cultural y Deportiva Leonesa, Natichu Alvarado, y el capitán Rodri Suárez, el equipo calentó los motores para unas fiestas que se extenderán hasta el próximo domingo, con conciertos, fuegos artificiales y multitud de eventos. Álvarado anunció durante el pregón que para la próxima temporada los asientos del Reino de León serán rojos, para sustituir los azules y blancos actuales.

Es la segunda vez que la Cultural pregona las fiestas de la ciudad de León en honor a San Juan. Ya lo hizo en 2017, cuando el equipo leonés también logró el ascenso a Segunda División. Dos citas históricas para la ciudad y su equipo.