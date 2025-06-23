El Come y Calle, el punto de encuentro en San Francisco

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El Come y Calle vuelve a ser el epicentro de las fiestas de San Juan y San Pedro. En el jardín de San Francisco, las food trucks no dan abasto a servir hamburguesas, perritos o patatas y los grifos de cerveza se renuevan cada poco para aplacar la sed que provoca el calor.

Actividades de lo más variadas, desde las destinadas a los niños, como conciertos para los más jóvenes y aquellos que no renuncian a la música en directo completan la diversión del Come y Calle que abre todos de 12.00 a 00.00 horas y los viernes y sábados y vísperas de los festivos, hasta la 1.00 horas. El Come y Calle ocupa ya un lugar en la fiesta leonesa.