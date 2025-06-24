Fiestas de San Juan y San Pedro León 2025: programa para el martes 24 de junio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las Fiestas de San Juan y San Pedro 2025 en León prometen ser un acontecimiento inolvidable, lleno de música, arte, cultura y mucho más. Con una programación ecléctica que abarca desde festivales de música hasta eventos culturales, la ciudad se prepara para una de sus festividades más esperadas.

Este es el programa para hoy, martes 24 de junio:

8:00 h a 15:00 h Feria tradicional equina de San Juan. Mercado de Ganados de León. Ctra. Vilecha.

9:00 a 19:00 h Campus Gigantes, organizado por Club Deportivo Básico Youth Sports Acade. Pabellón la Torre. C/ El Encinar (no es posible el acceso al público).

10:30 h LXVII Trofeo San Juan de Bolo Leonés 2025. Organizado por la Federación de Deportes Autóctonos de Castilla y León, Delegación de León. Bolera San Francisco. C/ Marqueses de San Isidro.

11:00 h Misa oficial de San Juan, con la asistencia de las autoridades y la Corporación Municipal.

Capilla del Cristo de la Victoria. Calle Ancha.

11:00 h Marcha orgullosa urbana “deportivo-turística”. Organiza AWEN LGTBI+ León.

Salida: banco arcoiris de Papalaguinda (altura de la pasarela del Palacio de los Deportes)

Recorrido: Ribera del Bernesga, San Marcos (parada turística), Reyes Leoneses, Cruz roja de León, Álvaro López Núñez, Espolón, Era del Moro (parada turística), Abadía, Santo Martino, Sacramento, San Isidoro (parada turística), Cid, López Castrillón, Damaso Merino, Catedral (parada turística), Cien Doncellas, Cubos, Puerta Obispo, Serradores, Plaza Mayor, Plegarias, San Martín, Juan de Arfe, Carbajalas y finalizando en la Plaza de Grano

11:00 h Fiesta de San Juan, Parroquia San Juan de Regla. Calle Cayo Jesús Fernández Espino, 11.

-11:00 h Procesión de San Juan, con los pendones de los pueblos del Alto Torío.

-12:30 h Santa Misa, Parroquia San Juan de Regla. 14:30 h Paella, Parque de las Artes de San Pedro. -16:30 h Café compartido.

-17:00 h Juegos populares.

Organiza Parroquia San Juan de Regla con la colaboración de la asociación de vecinos barrio San Pedro de las Huertas - La Serna y el Ayuntamiento de León.

11:30 h Exposición del Altar Tradicional del Día de San Juan. Organizado por el Grupo Tenada. Plaza de San Marcelo, puerta de la Iglesia.

11:30 a 22:00 h Caravana Escape Room. La Escape Room móvil con más prestigio de España acude a las fiestas de León. Explanada de los Pendones Leoneses (Eras de Renueva). Entrada gratuita.

12:00 a 00:00 h Food Truck Ciudad de León. Come y Calle. Jardín de San Francisco.

12:00 h Musizón al Rescate. Cazando a la nota Sol. Organizado por la Fundación San Vicente de Paúl y Centro +QMÚSICA. Actuación de instrumentistas. En Puerta Castillo, al lado del Arco de la Cárcel.

A partir de las 12:00 h Festival 30 aniversario Caja Rural en León, con exposiciones en la plaza Santo Martino y las actuaciones de:

-13:30 h Koreander

-21:00 h Papa Quijano

13:00 h Actuación de la Banda de Música de León. Templete de Música de la Condesa.

A partir de la 18:00 h Real de la Feria. Avda. Ingeniero Sáenz de Miera, en los alrededores del Estadio de Fútbol Reino de León.

17:30 a 21:30 h Km–Aventura Actividades lúdico-deportivas gratuitas. Paseo de Papalaguinda desde el parque infantil de Tráfico hasta la zona de los lagos en dirección a la Plaza de Toros (zona ajardinada). Organizado por el Ayuntamiento de León.

18:00 a 00:00 h Torneo Pádel Park Máster Ciudad de León. Organizado por Pádel Park León y Federación de Pádel de Castilla y León. Plaza de San Marcos.

18:00 h Tu barrio está de baile. La escuela Diana Menzoza, ofrece una clase de danza participativa y exhibición. Calle Ancha, 11 (al lado perfumería Druni).

18:30 h Espectáculo ecuestre: La magia del caballo. Organiza: León Arena. Plaza de Toros León Arena.

18:30 h Pasacalles con gigantes y cabezudos. Salida desde el Ayuntamiento de San Marcelo. Zona Barrio Romántico, Los Cubos y Santa Marina. A cargo de la Asociación de Gigantes y Cabezudos de León A Paso de Gigante.

20:00 h Grupos de bailes tradicionales: Barandal y Xeitu. Plaza de las Cortes Leonesas.

20:00 h Escuela de baile Cras Dance León. Patio IES Juan del Enzina. Entrada por calle Ruiz de Salazar. Entada gratuita.

21:30 h Concierto de Malos Versos y, a continuación, Clarete Gas. Plaza de San Marcelo.

21:30 h Actuación de ‘La Misión, el espectáculo más grande de España’. Más de tres horas de actuación. Explanada de los Pendones Leoneses.