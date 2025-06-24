León celebra la tradicional misa de San Juan en la capilla del Cristo de la Victoria.Virginia Moran

La Capilla del Cristo de la Victoria, situada en la céntrica calle Ancha de la capital leonesa, acogió hoy la celebración de la tradicional misa de san Juan, a la que cada año asiste la corporación municipal, presidida por el alcalde, José Antonio Diez. La cita religiosa contó, entre otras, con la presencia del presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, y de otros responsables institucionales que no quisieron faltar a uno de los actos relevantes de las fiestas de la ciudad, al que las autoridades acuden acompañadas de maceros, guardia de gala y de la Banda de Música Municipal.

El 23 de junio de 1944 se bendijo esta la Capilla de la Victoria tras someterse a unas obras de restauración sufragadas por el Consistorio.

Después de la misa, quedó expuesto al público el altar tradicional típico del día de san Juan en los exteriores de la iglesia de san Marcelo, preparado por el Grupo de Cultura Tradicional Tenada.