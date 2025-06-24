El concierto de La Misión en León se aplaza debido al temporal

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Se aplaza el concierto de La Misión previsto para este martes 24 de junio, festividad de San Juan, en la explanada de los Pendones Leoneses.

Así lo ha anunciado a través de las redes sociales el Ayuntamiento de León en un comunicado en el que han informado de una nueva fecha para la cita musical. Será el miércoles 25 de junio, un día después de lo previsto, tras el concierto de Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh.

Otros actos

Asimismo, se cancelan también por motivos meteorológicos las siguientes actividades de esta tarde:

Tu barrio está de baile

Pasacalles con gigantes y cabezudos

Grupos de bailes tradicionales

Concierto de Malos Versos

En cuanto al torneo de pádel se traslada a PádelPark.