El concierto de La Misión en León se aplaza debido al temporal
El Ayuntamiento de León emplaza la cita para el miércoles 25 de junio tras el concierto de Leire Martínez
Se aplaza el concierto de La Misión previsto para este martes 24 de junio, festividad de San Juan, en la explanada de los Pendones Leoneses.
Así lo ha anunciado a través de las redes sociales el Ayuntamiento de León en un comunicado en el que han informado de una nueva fecha para la cita musical. Será el miércoles 25 de junio, un día después de lo previsto, tras el concierto de Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh.
Otros actos
Asimismo, se cancelan también por motivos meteorológicos las siguientes actividades de esta tarde:
- Tu barrio está de baile
- Pasacalles con gigantes y cabezudos
- Grupos de bailes tradicionales
- Concierto de Malos Versos
En cuanto al torneo de pádel se traslada a PádelPark.