Fiestas de San Juan y San Pedro León 2025: programa para el sábado 28 de junio

Las Fiestas de San Juan y San Pedro 2025 en León prometen ser un acontecimiento inolvidable, lleno de música, arte, cultura y mucho más. Con una programación ecléctica que abarca desde festivales de música hasta eventos culturales, la ciudad se prepara para una de sus festividades más esperadas.

Este es el programa para hoy, sábado 28 de junio:

9:00 h IV Torneo de Golf Leonoticias. Organizado por Desde León al Mundo SL. Campo de Golf Municipal. Olímpico de León. C/ Justino de Azcárate. 9:00 a 14:00 h Campus Gigantes, organizado por Club Deportivo Básico Youth Sports Acade, Pabellón la Torre. C/ El Encinar (no es posible el acceso al público).

9:00 a 15:00 h VII Trofeo San Juan de RRTT-IPSC Arma Corta. Organizado por la Delegación de Tiro. Galería de Tiro Centro Deportivo Salvio Barrioluengo. Avda. Real (no es posible el acceso al público).

9:00 a 21:00 h León Cup 2025 - Fútbol 7. Organizado por la Fundación Eusebio Sacristán. Campos de Fútbol de la Palomera. C/ Emilio Hurtado.

09:30 a 00:00 h Torneo Pádel Park Máster Ciudad de León. Organizado por Pádel Park León y Federación de Pádel de Castilla y León. Plaza de San Marcos.

10:30 a 19:30 h 3X3 Street Basket Tour. Organizado por la Federación de Castilla y León de Baloncesto. Palacio de Exposiciones de León. (Módulos 2 y 3). Inscripciones www.stretbaskettour.com.

11:30 a 22:00 h Caravana Escape Room

12:00 a 01:00 h Food Truck Ciudad de León. Come y Calle. Jardín de San Francisco.

12:00 h Musizón al Rescate. Cazando a la nota Do. Organizado por la Fundación San Vicente de Paúl y Centro +QMÚSICA. Actuación de Mi teclado. Niños de 5 a 7 años. En la plaza de San Marcelo, junto al edificio de Botines.

12:00 a 14:00 h Exhibición Capoeira. Organizado por la Asociación Cultural Berimibalada de León. Plaza de Las Cortes Leonesas.

17:00 a 1:00 h ES.PABILA: 17:00 h pasta de modelar; 18:00 h urban dance; 18:30 h uñas; 19:30 h pintura en barro; 22:00 h camisetas;

23:30 h pulseras. Espacio Joven Vías. Entrada libre hasta completar aforo. Exclusivamente para edades entre 12 y 30 años.

16:00 a 20:00 h Gran Premio Nacional San Juan y San Pedro de Atletismo Deportes Kamariny, Campeonato Castilla y León Absoluto de Atletismo. Organizado por la Delegación Leonesa de Atletismo. Pistas de Atletismo de la Universidad de León. Campus de Vegazana. Calle Silverio Fernández Tirador.

16:00 a 21:00 h XXIV Torneo de Pulsos Ciudad de León. Organizado por el Club Lancia de Lucha de Brazos. Pabellón del Estadio Hispánico. C/ Gil de Villasinta.

17:30 a 21:30 h Km–Aventura Actividades lúdico-deportivas gratuitas. Paseo de Papalaguinda desde el parque infantil de Tráfico hasta la zona de los lagos en dirección a la Plaza de Toros (zona ajardinada). Organizado por el Ayuntamiento de León.

18:00 h Trofeo Escuelas de Ciclismo San Juan. Organizado por Team Legio Club Deportivo Federado Ciclista. Paseo de Condesa Sagasta. (Prueba puntuable copa de Castilla y León de Escuelas de Ciclismo).

18:00 a 20:00 h Pasacalles de Capoeira. Acrobacias, batucada y samba. Organizado por la Asociación Cultural Berimibalada de León. Salida: Avda. Ordoño II (altura plaza de Guzmán El Bueno), Santo Domingo, San Marcelo, calle Ancha, plaza de Regla.

A partir de la 18:00 h Real de la Feria. Avda. Ingeniero Sáenz de Miera, en los alrededores del Estadio de Fútbol Reino de León.

18:30 h Pasacalles con gigantes y cabezudos. Salida desde el Ayuntamiento de San Marcelo. Zonas Santa Ana, José Aguado y La Lastra. A cargo de la Asociación de Gigantes y Cabezudos de León A Paso de Gigante.

20:00 h Grupos de bailes tradicionales: Andadura y Hacendera. Plaza de las Cortes Leonesas.

20:00 h Academia de baile Rumballet. Patio IES Juan del Enzina. Entrada por calle Ruiz de Salazar. Entada gratuita.

22:00 h Voy a Pasármelo G. Concierto Tributo a los Hombres G. Plaza de San Marcelo.

22:30 h Concierto de Efecto Pasillo. Explanada de los Pendones Leoneses.

00:00 h Degustación de las tradicionales sopas de ajo a precios populares. Con su cazuela y vaso. Plaza San Marcelo. Organizado por la Federación de Peñas y amenizado por las mejores charangas.