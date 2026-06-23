La alerta por riesgo de incendios de la Junta pone en jaque la noche de San Juan en León: se prohíben hogueras y fuegos artificiales

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La tradicional noche de San Juan, una de las citas más esperadas de las Fiestas de San Juan y San Pedro, se celebrará bajo una fuerte amenaza: la Junta de Castilla y León ha ampliado la situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios a los días 24 y 25 de junio. Esta medida, publicada hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL), podría obligar a suspender la gran hoguera y el espectáculo de fuegos artificiales previstos en la ciudad.

La resolución, firmada por el Director General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales con fecha 22 de junio, extiende la alerta que ya estaba vigente desde el 20 al 23 de junio. El motivo es la persistencia de una masa de aire sahariana que mantiene temperaturas altas (entre 35-37ºC), humedades relativas por debajo del 20%, vientos del sur con rachas de 35-55 km/h y probabilidad de tormentas. Estas condiciones elevan notablemente el peligro de ignición y propagación de incendios forestales.

Según recoge la resolución publicada en el BOCYL, durante los días 24 y 25 de junio (con efectos desde las 00:00 del 24 hasta las 23:59 del 25) se aplican las siguientes prohibiciones en toda Castilla y León:

Prohibición de encender fuego en montes, espacios abiertos, zonas recreativas y de acampada, incluso en las habilitadas para ello.

Prohibición de barbacoas en espacios abiertos, incluidas las autorizadas.

Suspensión de todas las autorizaciones para el uso del fuego previamente concedidas.

Prohibición del uso de material pirotécnico y suspensión de autorizaciones para cohetes o artefactos con fuego.

Restricciones al uso de maquinaria en el monte y en una franja de 400 metros alrededor que pueda generar chispas o fuego (con excepciones para emergencias o reparaciones urgentes comunicadas).

En León, la noche de San Juan tiene como momentos culminantes el espectáculo pirotécnico Luz Real (a cargo de Pirotecnia Xaraiva) en la ribera del Bernesga, junto al IES Eras de Renueva, y la posterior quema de la gran hoguera, dedicada este año a la reina Urraca I de León con motivo del 900 aniversario de su muerte. Ambas actividades están directamente afectadas por las prohibiciones.

Todo apunta a que no habrá hoguera ni fuegos artificiales esta noche, tal y como ya ha ocurrido en otros municipios de la comunidad que han optado por la suspensión preventiva. El Ayuntamiento de León deberá confirmar las decisiones finales, pero la resolución autonómica deja poco margen. Desde la Junta se recuerda la necesidad de extremar las precauciones para evitar cualquier conato de incendio en un contexto de peligro alto, donde la combinación de calor, sequedad y viento puede convertir cualquier chispa en un incendio de rápida propagación. Las Fiestas de San Juan y San Pedro continuarán con otros actos programados (conciertos, pasacalles, etc.), pero la noche más mágica del calendario leonés se presenta este año marcada por la prudencia y la prevención ante el riesgo de incendios.