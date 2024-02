Planas señala a Bruselas por la crisis con los agricultores, que mantienen las protestas

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Los agricultores españoles mantienen su plan de movilizaciones tras la reunión del viernes con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quien señaló directamente a Bruselas por el malestar que estas semanas está evidenciando todo el sector en Europa. "Si estamos aquí hoy es probablemente porque en la Comisión Europea no han sido capaces hasta ahora de mantener ese diálogo con el mundo rural que en España llevamos haciendo desde 2018", apuntó tras el encuentro los representantes de Asaja, COAG y UPA.

Ante las tres organizaciones, el Gobierno se comprometió a defender los intereses del sector en Bruselas, dejando claro que, en lo que se refiere a la Política Agraria Común (PAC) y algunas de sus exigencias como las tierras que deben mantenerse en barbecho, "España solo apoyará las propuestas que protejan los intereses nacionales". Pese a ello, agricultores y ganaderos insisten en que las movilizaciones que ya han comenzado en algunas regiones "van a continuar y su duración dependerá de cómo progresen las conversaciones", tal y como expresó tras el encuentro la vicesecretaria general de UPA, Monstse Cortiñas.

En el mismo sentido se pronuncian desde Asaja y COAG, conscientes de la actual oportunidad para que "el campo se deje notar" ante la proximidad de las elecciones europeas. "Hasta que no se plasme en papel lo que nos dicen, no nos lo creemos", indicaba horas antes Andoni García, responsable de acción sindical de COAG. El problema es que muchas de sus reclamaciones no pueden ser atendidas de manera inmediata, pues no solo dependen del Ejecutivo central, sino también de las autonomías e incluso de Bruselas. De momento, Planas anunció ayer una nueva convocatoria del Observatorio de la Cadena Alimentaria para la primera quincena de febrero.

Planas reconoció, no obstante, que hay asuntos en este punto que mejorar, como la "aplicación efectiva" de la propia ley de la cadena (creada para impedir que ningún eslabón venda por debajo de lo que ha pagado al anterior) , detallando que ya se han puesto en marcha unas 600 inspecciones. En materia de seguros agrarios -otra de las principales reivindicaciones del sector- recordó que el año pasado las indemnizaciones aumentaron más del 50% hasta superar los 1.400 millones de euros. "Nos piden más apoyo y vamos a discutir las adaptaciones que sean necesarias", sentenció. El ministro también se sumó a las críticas del campo a la Comisión Europea por las enormes trabas burocráticas que implica la normativa medioambiental, así como los acuerdos con terceros países como el del Mercosur. Según denuncian los agricultores, estos pactos permite la entrada de productos de fuera sin las mismas exigencias normativas y presionan los precios a la baja. Por eso, Planas apeló a las denominadas 'cláusulas espejo' que España ha solicitado en varias ocasiones en Bruselas, con el apoyo de Francia, y que básicamente exigen que el producto que se importe a un país miembro lo haga en las mismas condiciones que las que se imponen a la producción nacional. "Los agricultores solo piden que se les escuche y que se les comprenda. Y esa es la actitud con la que estoy, comprometido con la búsqueda de soluciones", insistió.

Francia y la polémica de los tomates En la rueda de prensa posterior a la reunión, el titular de Agricultura, que estuvo acompañado por la secretaria de Estado, Begoña García, quiso aprovechar para contrarrestar las polémicas declaraciones de Ségolène Royal en las que la exministra de medioambiente francesa aseguraba que los tomates españoles son "incomestibles". Y lo hizo celebrando tras el encuentro una cata de tomates de la huerta nacional en la ssede del Ministerio. Allí desveló además que este mismo jueves por la noche recibió una carta de su homólogo francés, Marc Fesneau, en la que Francia se disculpa por el ataque sufrido por los camioneros en las protestas de los agricultores galos. "En la carta, transmite su lamento y sus disculpas por lo ocurrido, un gesto noble y muy positivo" ante un boicot que volvió a calificar de "inaceptable".