Los agricultores cortan la autovía A-6 en La Bañeza y Riego de la Vega

Tras las histórica tractorada del martes con 1.500 tractores en la ciudad de León y las cargas policiales por la noche en las inmediaciones del polígono de Villadangos, ayer fue un día que se puede calificar de más tranquilo. Aún así continuaron las movilizaciones del campo leonés que llegaron a cortar la autovía A-6 en La Bañeza y Riego de la Vega por la mañana y volvieron a concentrarse en el polígono de Villadangos por la tarde.

Mientras, en Santa María del Páramo tuvo lugar una tractorada con cerca de 200 tractores participantes convocados por la Unión de Campesinos de León (UCCL), la primera que respondía al llamamiento directo de una organización agraria.

El incidente de mayor consideración del día fue el corte de la A-6. Sobre las once y cuarto de la mañana un grupo de agricultores a pie cortaron la autovía en ambos sentidos por un tiempo de cerca de una hora, lo que provocó grandes colas de camiones y coches. No hubo incidentes ya que se retiraron cuando se lo requirieron las fuerzas de seguridad.

De allí se trasladaron a Riego de la Vega, donde nuevamente, pasada la una de la tarde, volvieron a cortar la A-6 una media hora.

Hacia las tres de la tarde un grupo de tractores se dirigía al polígono de Villadangos cuando en el camino fueron parados por la Guardia Civil que los retuvo que les impidió el paso con los vehículos. Finalmente los dejaron continuar, pero sin los tractores. Una vez en la rotonda que da acceso al polígono de Villadangos se concentraron unas 300 personas a las que se permitió hacer una sentada cortando el tráfico de la N-120 durante cinco minutos. A partir de ahí, poco a poco se fue disolviendo la protesta.

En este momento, según señalan agricultores que todos estos días han participado en las movilizaciones, hubo un enfrentamiento con personas «desconocidas» que se hacían pasar por agricultores animando a las algaradas. «Eran alborotadores que querían reventarnos nuestras manifestaciones pacíficas. Nos dijo la Guardia Civil que era normal que aparecieran estos grupos de personas», afirma uno de los agricultores más activos todos estos días de protestas.

Por otro lado, en Santa María del Páramo, desde primera hora de la mañana tuvo lugar la primera tractorada convocada por una organización agraria, la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) que congregó a cerca de 200 tractores. Se colocaron en todas las rotondas de entrada a la localidad, sin llegar a cortar la carretera más allá de diez minutos. Posteriormente se dirigieron a una zona céntrica del pueblo (la rotonda del Carrefour) donde se concentraron por algo más de una hora. El responsable de UCCL en León, Juan Antonio Rodríguez, afirmó que «nosotros ya llevamos diciendo hace tiempo que esta PAC es inasumible y absolutamente nefasta que nos iba a llevar a ruina. Cada vez nos ponen más burocracia y los agricultores estamos desbordados». Rodríguez se refirió a las movilizaciones de estos últimos días. «Hemos tenido una semana impresionante. La gente ha dicho basta ya. Solo me queda que felicitar porque yo desde los años setenta no había visto una unidad de acción como la de esta semana en la provincia de León. Además me siento orgulloso porque he visto mucha gente joven y eso significa que el campo de León tiene futuro».

