Los lacianiegos vuelven a salir a la calle por una sanidad de «calidad y justa»

Saturación Un total de cinco profesionales atienden a más de 8.000 cartillas sanitarias

Los lacianiegos, una vez más, tienen que salir a la calle para reivindicar sus derechos, en esta ocasión el acceso a una sanidad de calidad. Pese al tiempo invernal y la lluvia incesante, los vecinos de la comarca muestran su hartazgo sobre la situación sanitaria que vive la comarca.

La Plaza Luis Mateo Diez de Villablino volvió a ser el escenario elegido para la concentración que organizó la Plataforma en Defensa de la Sanidad del Bierzo y Laciana en la jornada de ayer, en la que se pidió que se cubrieran las doce plazas de profesionales, ya que actualmente tan sólo se encuentran 5 médicos para más de 8.000 cartillas sanitarias.

En este sentido, la presidenta de la Plataforma, Pilar Carrasco destacó que de estos 5 profesionales, dos llegaron recientemente «siendo extracomunitarios, no tienen la especialidad y no están familiarizados con el sistema informático de sanidad», los caules atenderán a los pacientes que no tienen médico asignado «están aprendiendo para poder empezar a pasar consulta». Y reconoció que «serán un alivio para la situación, pero esto no es la solución».

Además, aseguró que las personas que necesiten con carácter urgente dispondrán de una enfermera de triaje y «si ella considera que es urgente le pasará con el médico» y de lo contrario «será citado en al agenda habitual»

Otro de los miembros de la Plataforma, Tomás Bejega señaló que «la única manera de solventar estas situaciones es movilizandose, estar unidos», recordando que «no estamos dispuestos que nos tomen el pelo ninguna administración» y mucho menos que «jueguen con nuestra salud y nuestro futuro». Asimismo, Bejega destacó que la administración ha hecho inversiones en el centro de salud con la compra de distintos aparatos médicos, pero «si tenemos un ecógrafo pero no hay profesional que pueda usarlo, no sirve de nada» sentenció.

Durante el transcurso de esta concentración, que duró alrededor de una hora, se recogieron firmas que se trasladarán a la Junta de Castilla y León como medida reivindicativa, y en ese momento ya se habían conseguido más de 1.500 rúbricas, de esta forma queda patente el hartazgo de los lacianiegos ante la situación sanitaria.

Por parte del grupo Podemos-IU Laciana señalaron que la comarca «está sufriendo un problema grave», recordando que el centro socio-sanitario tiene un total de 12 plazas para profesionales, aunque tan sólo estaban ocupadas 9, de los cuales se fueron seis, y ante los tres que se quedaron, llegaron otros dos. En este sentido, el secretario de organización de Podemos en Castilla y León, Fernando Barrio señaló que esta situación era «una pena» ya que «si Laciana ya de por sí ha estado abandonada por las administraciones, la estocada será que lapiden la sanidad pública».

Por su parte, la secretaria de organización del PSOE de León, Nuria Rubia exigió al gobierno de Mañueco que “reflexione sobre el servicio que se está dando» y que «asuma las responsabilidades propias de su competencia”.

Mientras que el portavoz del PP en Laciana, Roberto González manifestó que además de estos dos profesionales se va a incorporar un médico. Y prestarán apoyo en consulta la médica del SUAP, el médico de área adscrito a este equipo y médicos de otras zonas. Además se contará con una enfermera gestora a la demanda, y los consultorios contarán con profesionales. Y añadió que la Junta había hecho inversiones por importe de más de 800.000 euros.