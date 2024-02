Sabero despide uno de sus emblemas

Publicado por José Manuel Castro Sabero Verificado por Creado: Actualizado:

Ha pasado algo más de un lustro desde que se inició el expediente de ruina total del simbólico edificio del Bar León de Sabero. Muchos folios de trabajo, con una sentencia firme a favor del Ayuntamiento para derribar el edificio. Años de lucha administrativa y, es ahora, cuando el Consistorio parece que tiene ultimados los trámites y el simbólico edificio pasará a la historia en pocos meses, dejando paso a un espacio público que enaltecerá el propio Consistorio y el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León.

El alcalde, Juan Carlos Álvarez, en una nota informativa, señala que «después de años de litigios, el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sabero ha desbloqueado la situación y procederá, a la mayor brevedad posible, con la demolición del histórico edificio situado frente al consistorio municipal y al Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León».

El regidor explica que, «tras la toma de posesión, me interesé inmediatamente por este asunto ya que se trata de un inmueble con una avanzada situación de ruina que se había agravado en los últimos años, lo que supone un riesgo para personas y bienes. El edificio tiene su fachada en una de las calles principales de la localidad y la situación era insostenible. Tras estudiar todas las actuaciones habidas hasta la fecha, analizar las resoluciones judiciales dictadas, y una vez comprobado que era ya absolutamente imposible la recuperación del inmueble incluso desde el punto de vista legal, opté por intentar encontrar la solución más rápida y segura. Me parecía contraproducente continuar con una batalla judicial que hasta ahora solo había servido para que la situación se enquistase cada vez más, por lo que abrí una vía de diálogo con los propietarios a fin de llegar a un acuerdo. El resultado es que hoy podemos anunciar la inminente demolición del inmueble y la instalación en el terreno resultante de un espacio público municipal. El edificio es ya a día de hoy propiedad municipal sin que el Ayuntamiento haya desembolsado ni un solo euro».

El alcalde manifiesta que «el logro es importantísimo para el municipio —añade el regidor valdesaberense—. La situación del edificio del Bar León no solo representa un riesgo por su peligro de derrumbe, además da una imagen lamentable porque es muy visible tanto para los vecinos del Valle como para los miles de visitantes del Museo. Cuando las autoridades que nos han visitado en los últimos meses preguntaban cómo era posible que el edificio se encontrara en esa situación, y sobre todo cuando los vecinos, que son los que más nos importan, nos pedían que tratásemos de resolver este tema, nos dimos cuenta de su importancia, incluso, simbólica. El estado del edificio, cayéndose todos estos años frente al Ayuntamiento y al Museo, parecía una metáfora o un símbolo de la sensación de abandono contra la que debemos luchar, y también representa el modo en que se hacían las cosas en este Ayuntamiento hasta ahora y que debemos cambiar. Yo hubiera gestionado este asunto de otra manera, pero he llegado cuando he llegado».

Álvarez agradece a los propietarios su generosidad y señala «cuando estudié todo lo sucedido en los últimos 15 años, me di cuenta de que ambas partes teníamos el deber moral de entendernos, en beneficio del pueblo, y así ha sido finalmente. Estoy seguro de que los vecinos del municipio sabrán valorar el esfuerzo realizado y cuando disfruten de ese espacio público serán si cabe más conscientes de que es el resultado de la generosidad, el esfuerzo y el entendimiento, que son notas características del Valle de Sabero como lugar de encuentro que siempre ha sido».

Por último, Juan Carlos Álvarez anuncia que ya se han iniciado los trámites administrativos y legales necesarios para la demolición, que confía pueda realizarse antes de la primavera, y que el espacio público resultante debe estar a la altura de su entorno y de la importancia histórica del lugar. El Consistorio incrementará su parcela en 500 metros cuadrados a la que, en breve, destinará una importante inversión para convertir el espacio en un lugar acorde con el entorno y los edificios históricos de su alrededor.

El emblemático edificio se construyó en el año 1850 como Parador o Fonda para dar servicio a los empleados de la Ferrería de San Blas. Posteriormente acogió ‘El Casino’, sociedad de la empresa minera Hulleras de Sabero, el Cine de la localidad y, posteriormente y durante casi sesenta años, los que más recuerdan los vecinos, como ‘Bar León’ que cerró definitivamente en 2013. Además contaba con una tienda de alimentación y varias viviendas.

La población siempre recordará sus 173 años de historia. Primero como parador de la Ferrería de San Blas, después como Casino minero y, finalmente, como el Bar León, siempre al frente de la familia Recio Corral, que durante los últimos sesenta años regentaron el establecimiento, como una excelente familia y que establecieron como una de sus singularidades la tapa de ‘las patatas al alioli’, los bocadillos de mejillones y anchoas, así como el trato amable y familiar con sus clientes, creando la familia del Bar León.

La mayoría de los vecinos sienten tristeza por el final del edificio, pero reconocen que la situación era ya límite y que cualquier día podía suceder alguna desgracia personal, ya que los propietarios no han adoptado ninguna medida de seguridad respecto al mismo.

Además de bar... Fue parador o fonda para los empleados de la Ferrería de San Blas, cine, tienda y casa de viviendas

Imagen del edificio del Bar de León de Sabero, hace apenas unos años cuando aún funcionaba. DL