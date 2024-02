Dueñas pide en Bruselas un «cambio radical» hacia una PAC «productiva y realista

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Flexibilización de la Política Agraria Común (PAC), revisión del Pacto Verde Europeo y sus estrategias como la denominada ‘De la Granja a la Mesa’, reducir burocracia, defender a los agricultores españoles de la competencia desleal, aplicación inmediata de cláusulas espejo en todas las relaciones comerciales con terceros países y, en definitiva, reconocer al sector primario español, respetarlo y dejar de asfixiarlo con políticas «ideológicas» que no incentivan una producción rentable.

Esas son, en resumen, las medidas que el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha trasladado este miércoles al comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, en una reunión mantenida en la sede del Parlamento Europeo, en Bruselas, junto a sus homólogos de Aragón, Comunidad Valenciana y Extremadura, así como con representantes de las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs), entre los que se encontraba el líder de UCCL en Castilla y León, Jesús Manuel González Palacín.

«Hay que compatibilizar el medio ambiente con la rentabilidad de las explotaciones porque si la producción no es rentable, no tendremos agricultores, no tendremos ganaderos, no tendremos relevo generacional y no tendremos alimentos de calidad en nuestras mesas», defendió Gerardo Dueñas en dicho encuentro.

El consejero de Castilla y León defendió así las propuestas elevadas a la Comisión Europea a través de un manifiesto que recoge muchas de las reivindicaciones que estos últimos días le han trasladado los protagonistas de las protestas agrarias en la Comunidad.

«Si de verdad apostamos por mantener la agricultura y la ganadería, hay que hacer un cambio radical en el Pepac, hay que hacer una PAC de verdad, más realista, que sea productiva y que compatibilice la producción con el mantenimiento del medio ambiente», insistió Dueñas.