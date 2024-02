Los encerrados de Villablino se pelean con la nieve por su ganado

Publicado por v. araujo León Verificado por Creado: Actualizado:

Los ganaderos de Laciana que están llevando a cabo el primer encierro nacional en el Ayuntamiento de Villablino consensuaron que el sábado y domingo levantaban esta medida de protesta para no interferir en los horarios laborales de ningún trabajador municipal. «Sabemos que estos dos días son de descanso para los trabajadores del Ayuntamiento» y por lo tanto no quieren que los trabajadores «se vean afectados por el encierro y tener que estar pendientes de nosotros» y es que de llevarse a cabo el fin de semana algún trabajador municipal debería abrir y cerrar el consistorio lacianiego.

Si bien, en estos días los ganaderos no han dejado de pelear, esta vez con la nieve. Y es que a pesar de los espersores, ellos han realizado las labores propias del ganadero y no sólo eso, sino que también se están llevando a cabo saneamientos en las explotaciones ganaderas de la comarca. «Trabajamos todos los días, independientemente de las condiciones meteorológicas». En muchos casos para acceder a las reses primero tienen que abrir paso con sus tractores o palas y después realizar las labores propias que exige la profesión.

Cabe recordar que este sector tiene una jornada laboral de 24 horas, donde no existen festivos ni acontecimientos familiares, y es que su agenda se tiene que organizar «muy bien y que no se tenga un animal enfermo», para disfrutar de momentos de ocio o familiares. «Nosotros no podemos bajar la persiana aunque sea por un día como pueden hacer otros industriales». Un sector que ha salido a trabajar siempre, incluso en los momentos más difíciles. Cuando se vivía una pandemia, y recomendaban quedarse en casa, el sector primario tenía que salir a trabajar, sin descuidar de sus tareas, y procurando que sus familiares estuvieran bien.

En la jornada del lunes, el encierro «informativo» de este grupo de ganaderos continuará de forma normal para reinvindicar un sector que esperan que tenga futuro. Una medida de protesta que se alarga hasta el miércoles, fecha en la que saldrán del Ayuntamiento de Villablino. Y a partir de esta jornada, consensuaran qué otras medidas podrán llevar a cabo, como la que ya tienen decidida: realizar jornadas informativas en los centros educativos de la comarca para acercar el sector agrícola y ganadero a los más pequeños.

El encierro informativo de estos trabajadores se puede observar desde antes de entras en las instalaciones municipales, y es que como rasgo distintivo colocan un tractor delante de la puerta del consistorio para que los lacianiegos sepan que ellos están ahí dentro y puedan visitarlos.

Esta medida de protesta comenzó el pasado miércoles, tras llevar a cabo una tractorada, que contó con el apoyo masivo de los vecinos del valle y que las muestras de cariño no cesan, tanto es así que los lacianiegos les mandan fuerza y ánimo de maneras diferentes, mandando un temtepie a media mañana, o les llegan mensajes de ánimo por diferentes vías. Un acto de protesta que ha sido organizado por un grupo de ganaderos, pero tienen muy claro que el apoyo de toda la comarca es «fundamental» en esta lucha.

Este grupo de ganaderos vuelven a recordar que se declaran en «estado de extrema necesidad» y es que afirman que «estamos trabajando a pérdidas», y «tenemos familias que sacar adelante», destacan.

El tractor fue necesario para abrir camino entre la nieve. ARAUJO