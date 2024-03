El Mapa sanciona a cuatro empresas de León por saltarse la Ley de la Cadena Alimentaria

Publicado por Maite Rabanillo León Verificado por Creado: Actualizado:

Cuatro empresas de León han sido sancionadas en el último año por vulnerar la Ley de la Cadena Alimentaria, según los datos de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa).

Se trata de Patatas Hijolusa, S.A; Astorgana de Patatas, S.L., Bodegas Vinos de León (Vile) y Frigoríficos Industriales del Bierzo S.A.. Todas ellas figuran en los listados que la AICA publica trimestralmente para dar a conocer aquellas empresas que incumplen la ley y cuyas sanciones son firmes, bien por vía administrativa, bien por vía judicial.

Las distribuidoras leonesas sancionadas han sido apercibidas por cometer infracciones recogidas en la normativa con multas que varían en función de la gravedad del incumplimiento. En los listados oficiales figuras empresas o industrias agroalimentarias que han cometido infracciones consideradas graves o muy graves y que suman algo más de 160 incumplimientos en todo 2023 y en el primer trimestre de 2024.

En concreto, las sanciones son de 1.800,60 euros por no formalizar por escrito los contratos alimentarios o por incumplimiento de los plazos de pago. Patatas Hijolusa es la única empresa de León que figura con sendas sanciones por incumplir ambos requisitos de la ley, multas que ha percibido en el último trimestre de 2023. Vile y Frigoríficos Industriales del Bierzo han sido sancionadas por no cumplir los plazos de pago mientras que Astorgana de Patatas lo ha sido por no formalizar los contratos por escrito.

A este respecto, la normativa especifica que los contratos alimentarios deberán formalizarse por escrito y deben estar firmados por cada una de las partes que intervienen en ellos; además, la ley añade que su redacción «se basará en los principios de transparencia, claridad, concreción y sencillez». Asimismo, se considera infracción grave el incumplimiento de los plazos de pago en las operaciones comerciales de productos alimentarios.

En los listados de AICA solamente se puede acceder al nombre de la empresa y el motivo y la cuantía de la sanción. No se da a conocer dónde se ha producido la infracción ni quienes son los perjudicados. El procedimiento para denunciar se encuentra en la página web de la propia agencia y a ella pueden acudir los productores del sector primario que detecten algún incumplimiento en la ley en su relación con la distribución o la industria. Además de esta vía, la Agencia de Información y Control Alimentarios también puede iniciar actuaciones de oficio y, de hecho, es a través de este mecanismo por el que se detectan más infracciones.

Estas inspecciones afectan principalmente al sector de frutas y hortalizas, al sector cárnico —con especial dedicación en el sector avícola—, al sector del vino, así como del de aceituna de mesa y el de frutos secos.