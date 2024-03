Medio millón en ayudas para comprar equipamientos e instalar la alta definición para la TDT

Publicado por ICAL Verificado por Creado: Actualizado:

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital destina medio millón de euros para las ayudas destinadas a la adquisición de equipamiento y realización de instalaciones individuales de sistemas de televisión, vía satélite, con tecnología SAT-TDT en alta definición en Castilla y León. La subvención individual alcanzará los 400 euros por peticionario

La responsable de este departamento, María González Corral, aseguró hoy que con esta iniciativa se constata “el compromiso de la Junta con el medio rural, en vista de la falta de atención y diálogo del Gobierno de España con nuestra tierra y nuestros pueblos”.

Lamentó que, a pesar de que es el Gobierno de España el que tiene las competencias exclusivas en lo que respecta a la planificación, gestión y control del dominio público radioeléctrico, y que, en consecuencia, es responsabilidad únicamente suya la decisión de finalizar las emisiones en formato SD o estándar de todos los canales de televisión, “no ha dado respuesta a las reclamaciones que desde la Junta se le han hecho formalmente”.

Y es que, González Corral recordó que se han realizado tres reclamaciones en los últimos seis meses sobre la necesidad de “destinar presupuesto propio para que la aplicación de su Plan Técnico Nacional de la TDT cause el mínimo impacto en los ciudadanos”, dijo.

De igual forma, recordó que, desde el Gobierno autonómico, el pasado 5 de febrero se envió un manifiesto al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública suscrito por ocho de las nueve diputaciones provinciales, salvo la de León, reiterándole la urgencia de dar solución a esta necesidad, "de un marcado carácter social, entendiendo que, de lo contrario, se estaría vulnerando el principio de igualdad de acceso de los ciudadanos, en concreto de los residentes en el medio rural, a un servicio de interés general".

Requisitos

El objetivo, según figura en la Orden publicada hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), es facilitar el acceso al servicio de interés general de televisión en HD mediante la adquisición de equipamiento y realización de instalaciones individuales de sistemas de televisión vía satélite SAT-TDT en zonas de Castilla y León con carencias de cobertura de televisión terrestre en formato de alta definición.

Se consideran gastos subvencionables los derivados de la adquisición de receptores SAT-TDT HD, así como la realización de instalaciones individuales SAT-TDT completas, que incluyan además de los receptores, la antena parabólica y el cableado necesario para recibir correctamente la señal de televisión en alta definición en zonas de Castilla y León que tengan carencias de cobertura de televisión terrestre. Las zonas con carencias de cobertura se acreditarán mediante la gestión de altas de receptores para la extensión complementaria de cobertura de TDT por satélite en el portal de gestión de SAT-TDT.

Las subvenciones reguladas en la convocatoria se concederán por un importe total de medio millón de euros, procedentes de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2023 en el ejercicio de 2024. No obstante, el importe previsto podrá incrementarse en una cuantía adicional máxima del cien por cien en función de las solicitudes presentadas. La modificación de la cuantía no requerirá de una nueva convocatoria y no implicará la apertura del plazo para presentar nuevas solicitudes ni el inicio de nuevo cómputo de plazo para resolver.

La cuantía de la subvención para la adquisición de receptores SAT-TDT HD, solo o junto con la instalación individual SAT-TDT, será la totalidad de los gastos subvencionables con un límite máximo de 400 euros, y podrán ser beneficiarias las personas que hayan contratado, desde el 1 de enero de 2023, la adquisición de un receptor SAT-TDT HD, solo o junto con la instalación individual SAT-TDT, a través de un distribuidor autorizado en zonas con carencias de cobertura de televisión digital terrestre en alta definición.