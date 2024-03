El Páramo Bajo, con los jóvenes por el futuro

Publicado por Clara Barrio León Verificado por Creado: Actualizado:

«En nuestra comunidad estamos luchando y lucharemos siempre por darle la mejor solución a los regantes». Así de contundente, se expresa Herminio Medina, presidente de la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes del Páramo Bajo, quien denuncia que «el Ministerio quiere que desaparezcan los regantes porque quieren meter impuestos que no pueden pagar».

«Ahora estamos trabajando en poder programar al regante cuándo debe regar. Cada año estamos innovando y planteando novedades técnicas para el agricultor», afirma Medina.

Aunque el presidente cree que «a muchos agricultores esto les queda lejos», «a los jóvenes ya no». «El 90% de jóvenes que están trabajando el campo y se han querido quedar aquí los vamos a apoyar. Nosotros estamos dando toda la formación para mejorar la producción», agrega.

Medina recalca que «siempre van a estar apoyando a los jóvenes y a todos los que han salido a la calle». «Si salen a protestar, eso es porque no pueden más. Si el ganadero se levanta a las seis de la mañana y entra en pérdidas, dígame qué negocio es ese. Nosotros apoyamos las manifestaciones porque esto va a ir a más y no van a ceder. Nosotros no queremos que se hayan hecho unas inversiones tan grandes y tenga que desaparecer todo. Que no vengan con Europa porque para eso están los ministros para que lo defiendan en Bruselas. Nosotros no tenemos las mismas circunstancias que en otros países, así que apoyemos lo que tenemos. El consumidor debe ser consciente que cuando coja productos de León, producidos por nuestros jóvenes agricultores en el campo, va a comer calidad», manifiesta el leonés.

A este respecto, la Comunidad de Regantes se refiere a la «hipocresía de Europa». «Si a nosotros nos obligan a producir alimentos con unos determinados parámetros que no se exigen en países terceros, nos hacen ser menos competitivos y, al final, tener que comprar de terceros países. Entonces, ¿qué contamina más producir en Europa o producir fuera y traerlo?», replica Francisco Javier Fierro, presidente de la Comunidad.

«El mayor problema es que las administraciones hacen leyes sin tener en cuenta al sector agro-granadero. Ellos pretenden conservar un medio ambiente poniéndolo por delante del sector y con unas repercusiones para todos. Todo esto viene de la reforma de la PAC, pero los agricultores no fueron conscientes hasta que no se vio en el día a día», reclama Fierro.

«Equilibrio entre el medio ambiente y la agricultura»



El presidente de la Comunidad de Regantes, Francisco Javier Fierro, y el presidente de la Junta, Herminio Medina defienden que «siempre han pedido una mesa entre Medio Ambiente y las Comunidades de Regantes y que ellos son los primeros en preocuparse por el medio ambiente».

«Mientras los políticos no protejan a la agricultura y la ganadería en equilibrio con el medio ambiente, seremos una especie en peligro de extinción. Cuando la sociedad se de cuenta será tarde», avisan los presidentes de la Comunidad.