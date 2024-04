Valencia invertirá 70.000 € en mejorar los espacios públicos de La Muela

en breve

El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan invertirá 70.000 euros en el acondicionamiento de los espacios públicos de La Muela, sin afectar al yacimiento arqueológico existente. La obra fue adjudicada a la empresa Samyl Facility Services el pasado 22 de marzo.

Las obras consistirán en la mejora de los espacios públicos y zonas verdes en el parque de la Muela, «un espacio desolado y desolador por el tratamiento superficial con que cuenta actualmente, el deterioro que sufre», pero «con grandes potencialidades por su situación en una cornisa sobre el río Esla y con su posición frente al Castillo de Coyanza», se afirma en el proyecto redactado por el arquitecto Javier Martínez Domínguez.

En el mismo se asegura que se trata de un espacio público producto de la gestión del planeamiento general de la localidad que ordenó un Plan Parcial ene esa cornisa «con cierto buen tino» por un doble motivo. Por un lado, porque eliminó los posibles riesgos para las viviendas ya que la cornisa está sobre un suelo arcilloso muy horadado por bodegas, alejando las construcciones de este punto. Y por otro, porque resulta «más favorecedor el paseo y las relaciones sociales en un ámbito más natural».

A todo ello hay que añadir, lo que provocó la modificación del proyecto, el hecho de que se trata de «un ámbito arqueológico de cierta importancia, no habiéndose calibrado la incidencia del yacimiento en la (urgente) redacción de la memoria inicial, hasta que en el procedimiento de trámite se ha entrado con minuciosidad en esta incidencia, considerándose oportuno no actuar bajo el plano del suelo para no afectar al yacimiento».

En el proceso de esta actuación se ha mantenido informado y se cuenta con el visto bueno del Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León.

Como se ha señalado, las obras no plantean ninguna actuación por debajo de nivel del suelo. Así se eliminaron las farolas previstas inicialmente cuyas conducciones eléctricas exigían una zanja de un metro de profundidad, sustituyéndolas por luminarias autosuficientes dotadas de una placa solar fotovoltaica. Igualmente se ha renunciado a la plantación de árboles y arbustos que hacían necesaria la realización de hoyos.

En la actualidad el parque de La Muela está constituido únicamente por una gran superficie de piedra, con aceras de hormigón impreso. Cuenta con un parque de juegos infantiles, áreas biosaludables para ejercicio y calistenia que ya acusan el paso de los años. No dispone de iluminación. Existen zonas verdes perfectamente ajardinadas y otras no tienen ningún tratamiento, especialmente las que se encuentran más próximas al castillo, que son las que eligen los visitantes para obtener las mejores imágenes de la fortaleza coyantina.

Las obras consistirán, principalmente, en la dotación de iluminación, ajardinamiento y la construcción de una bolera, como se ha dicho, sin actuar bajo el nivel del suelo.

Espacio privilegiado La Muela se asienta sobre una cornisa sobre el río Esla y frente al castillo, ofreciendo grandes vistas