Ganaderos de La Cabrera: «No vamos a descansar hasta saber quién ha torturado de esta forma a nuestros animales»

La Agrupación de Ganaderos de La Cabrera ha lanzado un duro comunicado a raíz del extraño suceso del pasado mes de marzo en el que aparecieron tres vacas muertas por inanición en una cuadra de Valdavido, donde curiosamente ya no hay actividad ganadera, y en cuyo esclarecimiento está trabajando la Guardia Civil.

Los ganaderos confían en que finalmente se sepa la verdad. «Queremos saber quién es el responsable de estos hechos más que atroces, quién tiene el poco estómago y aún menos corazón de encerrar a tres animales inocentes, sin ni un ápice de maldad, y dejarlos morir de una forma tan cruel», explican en su comunicado. Afirman que desde la Junta Vecinal de Valdavido «están lanzando acusaciones hacía los ganaderos de la zona, queriendo crear tensiones y rencillas entre nosotros, por eso, con este escrito queremos dejar claro que nos apoyamos y que estamos unidos, y que no vamos a descansar hasta saber quién ha torturado de tal forma a nuestros animales, que son además de nuestro sustento y el de nuestras familias, con quienes pasamos cada día, y a quienes cuidamos de la mejor forma que sabemos». Concluyen diciendo que «ningún ganadero de este mundo, ni el peor que pueda existir, haría algo así a un animal, ni siquiera los propios animales llegan a tal nivel de crueldad».

Segunda vez Afirman que en diciembre ya se liberaron dos vacas encerradas en un corral sin agua ni comida

La agrupación relata que el pasado mes de diciembre de 2023, durante el puente de La Inmaculada, ya fueron liberadas dos vacas que se encontraban encerradas en otro corral, en las mismas condiciones que las que aparecieron muertas el mes pasado, sin comida, ni agua ni forma de liberarse. «Estas corrieron mejor suerte, ya que alguien las escuchó y las liberó, y se fueron directas al río a saciar la sed», explica el comunicado enviado por la agrupación. Aseguran que desde el «minuto uno» en el que el ganadero propietario de la reses se percata de la ausencia de sus animales, los busca activamente, por todo el término municipal, y pregunta a todos los ganaderos de la zona si las han visto, por su hubieran podido acceder a las zonas de pastos de los demás. «Una de ellas es la que apareció en Valdavido, ya que tenía una marca muy característica que la diferenciaba rápidamente de las demás», concretan.

Al igual que en su día comentaba la Junta Vecinal, que fue la que presentó la correspondiente denuncia en el cuartel de la Guardia Civil después del suceso, los ganaderos no se explican como las reses pudieron llegar a ese lugar y quedar atrapadas hasta su muerte. «No se entiende como las vacas llegaron hasta allí, un pueblo en el que no hay vacas, y con una Junta Vecinal que no quiere vacas, y mucho menos a una cuadra que está en el medio del pueblo», matizan.

Aseguran que por mucho que su dueño las buscara por todo el término municipal «a nadie se le ocurriría que estuvieran allí encerradas, ya que en Valdavido no hay ni gente viviendo, ni otras vacas con las que se pudieran juntar».

Respecto a las declaraciones vertidas por la Junta Vecinal, en las que denunciaban «el manejo irresponsable por parte de algunos ganaderos que dejan las vacas fuera de control, sin ningún tipo de pastor eléctrico, ni nada que evite que vaya donde quieran», la agrupación, que representa a cerca de treinta ganaderos de Cabrera Alta y Cabrera Baja, afirman que «todas y cada una de las ganaderías que hay en la comarca tienen delimitadas sus zonas de pasto con los correspondientes pastores eléctricos».

Sobre la afirmación también de la Junta Vecinal de que había mastines sueltos por el pueblo, explican que «siempre que su propietario iba a buscarlos, con el fin de evitar confrontaciones, estaban tumbados delante de la cuadra en la que finalmente se encontraron estas tres vacas», y explican que «los perros mastines están dedicados a la guarda y custodia del ganado, por lo que tienen que estar sueltos para protegerlo de los depredadores directos, como el lobo, muy presente en nuestra zona». «Lo único que hacían esos perros era proteger ese ganado desprotegido y encerrado a su suerte», lamentan los ganaderos.

Denuncia del dueño del ganado

La investigación para esclarecer la aparición de tres vacas aparecidas muertas en una cuadra en Valdavido sigue abierta, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León, que no ha querido aportar en qué lineas trabaja la Guardia Civil para dar con el autor o los autores de este suceso. Lo que sí han confirmado es que el dueño de las reses, un ganadero de Truchas, ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil por un presento delito de maltrato animal.

Indignados con la dura ordenanza de Valdavido

para limitar el aprovechamiento de sus pastos

Los ganaderos se siente amenazados por la Junta Vecinal de Valdavido. «Cuando fueron a denunciar la aparición de estas vacas muertas, delante de más de 20 ganaderos reunidos ante el cuartel de la Guardia Civil de Truchas, y de los guardias que estaba de servicio dijeron explícitamente que no querían ganaderos en el pueblo, ya que habían tenido muchos problemas con ellos, por lo que cuando tenían un problema lo eliminaban», relatan.

Este cruel caso, posiblemente de maltrato animal, ha puesto de manifiesto los problemas que tiene la Junta Vecinal de Valdavido con la actividad ganadera de la comarca, a la que quiere poner coto con una ordenanza, publicada el pasado mes de diciembre de 2023, con la que quiere regular los aprovechamientos en esta entidad local, entre ellos los pastos, tanto en los terrenos comunales como en los particulares.

Los ganaderos denuncian que en dicha ordenanza se afirma que «ante la presencia de reses incontroladas que supongan un riesgo para las seguridad de las personas o del tráfico rodado se procederá, junto con los servicios de la Conserjería, en su caso, previa identificación, comunicación o publicidad a su efecto, a su pertinente encierro y aseguramiento, y si no fuera posible o conveniente a su sacrificio», algo que según la agrupación contraviene la nueva Ley de Bienestar Animal.

En la ordenanza la Junta Vecinal no prohibe explícitamente el aprovechamiento de pastos pero impone unos requisitos imposibles de cumplir por parte de la mayor parte de los ganaderos de la comarca, como ser natural de Valdavido, una localidad en la que hay empadronadas tan solo diez personas o vivir allí durante los últimos cinco años al menos nueve meses al año.

En la exposición de motivos, la Junta Vecinal se muestra como una entidad directamente implicadas con la conservación y donde no hay ganadería desde hace tres años. Por eso, han decidido limitar el aprovechamiento para pastos en sus montes comunales, con el fin de «potenciar otros usos más acordes con la real despoblación de la localidad, ya que la triste realidad en la comarca de La cabrera es, por un lado, el aprovechamiento para pastos en un régimen extensivo en condiciones de semi abandono con una simple liberación de reses para que deambulen a su entero antojo, incluso cruzando las carreteras LE-126 y LE-7307, con un gravísimo riesgo para los usuarios de estas, y por otro, perseguir la percepción de las subvenciones propiciadas por la PAC», dice la ordenanza.