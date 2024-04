Reolum trabaja para que la PAC reconozca su aspecto ambiental

Reolum trabaja para que la PAC reconozca y compense a los agricultores que entreguen paja maíz por su aspecto medioambiental, algo que, en caso de conseguirse, supondría un ingreso más para los productores.

El presidente de la compañía, Fernando Muñoz, destacó «el valor medioambiental de esta actuación, no solo en el cultivo ya que se ahorran pases de vertedera, uso de fitosanitarios, nitrogenados... conceptos que la PAC tiende a limitar. Pero es que además, hay un tema esencial que es que la finalidad de esta paja es acorde con los tiempos del nuevo paradigma de la energía: la energía verde, combustible verde. Y queremos y estamos proponiendo, y creo que hemos sido bien acogidos, pero estamos todavía en negociaciones, para que esta finalidad medioambiental de la paja de maíz tenga su correlativa compensación en la PAC, que es muy sensible a todas estas cuestiones. Más medioambiental que esto no puede existir. Estamos hablando que con esta paja a la vez se hace energía verde y combustible verde».

Muñoz afirmó que en este sentido van de la mano de la Junta donde la iniciativa «está siendo muy bien acogida».