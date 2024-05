Que San Froilán obre el milagro

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha presenciado y participado en la romería y en la rogativa en honor a San Froilán, tradición centenaria celebrada cada 1 de mayo desde época inmemorial que parte de Valdepiélago y discurre por los viejos caminos de peregrinación hasta la ermita del Santo de Valdorria.

Eduardo Diego, durante la plegaria, ha rogado «por un mundo en paz, de respeto entre culturas y religiones, sin abusos e imposiciones. Por una sociedad en la que prime la solidaridad y la justicia. Como bien sabes, no me gusta el insulto, ni la amenaza, ni la coacción. Soy defensor de la libertad, comprensivo con la crítica y la diversidad de criterios. Pero, siempre, desde el diálogo y respeto mutuo. Necesitamos de tu ayuda, porque queda mucho por hacer para seguir por el buen camino, pero es posible. Y, por ello, desde la Junta de Castilla y León habilitamos el ambiente propicio, generamos calidad de vida de alto valor y zonas para crear».

El delegado ha pedido porque «los políticos bajen el tono y el discurso hiriente, por una sociedad en la que no reine la crispación, que no conduce a nada bueno, y por aglutinar voluntades y esfuerzos. No comparto muros y prefiero los puentes que unen. Por eso le pido a San Froilán para que nos ayude por el trabajo basado en el diálogo y el respeto mutuo».

Como cada año, esta cita ha congregado a los vecinos de los pueblos del Curueño que, desde las 9:30 horas y previo a la celebración de la eucaristía, han acompañado y llevado a hombros en procesión la imagen de San Froilán, guiada por los pendones concejiles del municipio, desde la Iglesia de Valdepiélago hasta la localidad de Nocedo de Curueño.

La jornada festiva se ha completado con una eucaristía y el retorno del Santo a la ermita. Diego ha agradecido a la alcaldesa de Valdepiélago, María Isabel González, y a toda la corporación municipal la invitación para protagonizar la romería; así como la presencia de varios alcaldes de la zona del Curueño (han acudido a la cita festiva los alcaldes de La Vecilla, de Matallana, de Boñar y concejales de Vegaquemada).

San Froilán es un santo de la Iglesia católica, patrón de ciudad y de la diócesis de León. Eremita y después ordenado obispo por orden del Rey Alfonso III en el año 900 a petición de los leoneses, evangelizó las regiones liberadas del yugo de los musulmanes, propagando la vida monástica y distinguiéndose por su beneficencia hacia los pobres

La Romería-Rogativa de San Froilán de Valdorria está declarada, desde 1997, por la Diputación de León como Manifestación de Interés Turístico Provincial por su valor étnico y comunitario, así como el maravilloso entorno en el que tiene lugar.