El PSOE de Fresno denuncia la tala indiscriminada de árboles

El PSOE de Fresno de la Vega ha denunciado la tala indiscriminada de árboles en el municipio, de entre 300 y 400 en total, entre los eliminados en el entorno de las piscinas municipales, parques y alrededores de la depuradora, aseguran en una nota de prensa.

«El alcalde, Alfonso Melón, no se ha conformado con privar a los vecinos de la sombra que proporcionaban los árboles de nuestro pueblo, sino que también ha acabado con la ornamentación de nuestros espacios naturales. Eran árboles en perfectas condiciones, no se nos ha comunicado lo contrario y, por lo tanto, no estaba justificada su eliminación», ha declarado el concejal y portavoz socialista, Alberto Morán.

Desde el PSOE han mostrado su preocupación por «la actitud errónea y arboricida» del equipo de Gobierno, que además podría haber incurrido en una irregularidad.

Morán ha explicado que el contrato de la tala no salió a subasta y fue firmado con una empresa sin que constase el presupuesto y sin que se informase al resto de grupos políticos. El portavoz socialista también ha apuntado que no existen facturas de la venta de la madera extraída ni movimientos de la operación. «Se trata de una operación que no ha sido justificada», ha matizado.

Ante estos hechos el PSOE ha acusado la falta de transparencia del equipo de Melón y ha pedido explicaciones sobre lo ocurrido.

Explicaciones que el propio alcalde, Alfonso Melón, ofreció ayer mismo punto por punto.

En regidor señala que la actuación forma parte del expediente municipal 107/20023 abierto el 27/12/2023 por el que se previa al tala de 60 árboles, para lo que se recibieron dos ofertas, una de 7.800 euros (más IVA) de la empresa Boreal y otra de 17.250 euros (más IVA de al empresa Heyle.

El día 8 de enero se informó a los vecinos a través de las redes sociales y del tablón de anuncios de que se iba a proceder a esta actuación, señalando que se realizaba en unos casos por peligro de caída, otros por obras en diferentes parques y otros por riesgo de que las raíces afectasen a infraestructuras esenciales como son los desagües. También se comunicó por el grupo de Wahtsapp en el que están todos los miembros de la corporación, medio por el que también se mostraron las facturas emitidas por la empresa Boreal por los trabajos realizados, a lo que el portavoz del PSOE contestó dándose por enterado.

Además el alcalde muestra que el Ayuntamiento autorizó al propio Morán la tala de arbustos frente a las piscinas previa solicitud del mismo.