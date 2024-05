El PP denuncia que la planta de lodos tuvo informe favorable con PSOE e IU

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

La Comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Astorga ha debatido la polémica generada por la planta de lodos que tiene previsto instalarse en la localidad de Piedralba, en Santiago Millas, según ha señalado en un comunicado el presidente de la comisión, el concejal del PP Julián García, que ha denunciado que los partidos del anterior equipo de gobierno municipal, PSOE e IU, afirman «desconocer» el proyecto que recibió un informe favorable por parte del Ayuntamiento maragato durante su mandato.

García señala que el actual portavoz de IU desconoce por qué en su día se informó favorablemente de esta iniciativa, sobre la que su formación se posiciona en contra, mientras que el portavoz del PSOE atribuye dicho informe a un técnico municipal.

El PP señala en el comunicado que «llama la atención enormemente que gobernando no estudiaran el proyecto, es más, reconocen que ni siquiera lo conocían, mientras que ahora en la oposición presentan alegaciones y encabezan manifestaciones en las que tienen la cara dura de pedir responsabilidades a los demás». A este respecto, asevera que «este equipo de gobierno no va a tolerar directrices de ningún grupo político» ni de «ningún grupo encabezado por quien en su momento no actuó y ahora se ponen detrás de la pancarta».

Julián García también ha añadido que el actual equipo de gobierno «defiende los intereses de los astorganos pero no engaña ni manipula y no va a presionar a ningún otro Ayuntamiento» porque el Ayuntamiento de Santiagomillas «es autónomo y decidirá lo que entienda oportuno».

En otro punto, ha remarcado que el equipo de gobierno «apoya y apoyará a los vecinos de Piedralba, a los de Oteruelo, a los de Morales, a los del Val de San Lorenzo, a los de Cuevas, y a todos aquellos que manifiestan su preocupación por la instalación de un proyecto que genera dudas y miedo». «Se pone detrás de la pancarta de esos vecinos, pero no lo hará detrás de la pancarta de los manipuladores, de los que engañan», ha concluido.