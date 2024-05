Valencia de Don Juan asimila con incredulidad el caso de la joven que dio a luz en casa cuyo bebé murió

Valencia de Don Juan asimila entre la perplejidad el caso de la joven que dio a luz a una niña en casa y cuyo bebé fue encontrado muerto en el armario.

Pocos son los que quieren dar su opinión por respeto a la propia joven, que todos califican como ejemplar, y la familia.

El propio alcalde, Ricardo Barrientos, señaló que la postura del Ayuntamiento era mantenerse al margen. «Hemos tenido un Junta de Gobierno ordinaria y como el asunto está de plena actualidad hemos hablado sobre ello. Estamos en estado shock. Es el sentir general de la localidad que no da crédito a lo sucedido. Desde el Ayuntamiento hemos decidido no manifestarnos y no hacer ningún tipo de declaración porque el tema es muy sensible».

Un vecino de la zona del domicilio de la joven aseguró que él y otros «vimos la ambulancia el lunes sobre las siete de la tarde». Pero tampoco le dieron más importancia. Identificaron perfectamente que se llevaba a la joven, «pero pensamos que se habría caído, sin más».

Lo que nadie de los que la conocían sabía era que la joven estaba embarazada. Uno de los dueños del bar de copas donde trabajaba así lo confirma. «No sabíamos nada de nada. Estuvo trabajando el sábado. De hecho ya había negociado con nosotros para trabajar todo el verano. Nos dijo que he hacía falta el dinero para pagarse los estudios y que quería trabajar hasta septiembre. Y, por supuesto, le dijimos que sí, que sin ningún problema».

Este hombre se deshace en elogios hacia ella y casi le faltan calificativos. «Es una chica maravillosa, simpática, agradable, sonriente, dulce... Estamos todos consternados con lo que ha pasado».

Respecto al embarazo, reitera que nadie lo sospechaba. «Había engordado un poco, pero nada más». Asegura que es una joven ejemplar. «Lo aprobaba todo con muy buenas notas». Añade que «yo quiero pensar que la ha superado la situación totalmente. La chica se ha encontrado con algo que ni su madre lo notó y eso que están muy unidas, salen juntas a tomar cañas». Concluye casi como empezó. «Estamos consternados, es lo que te puedo decir».

La unión entre madre e hija es algo que confirman todos los que las conocen de cerca, por lo que ven más inexplicable lo que ha pasado.

Dos jóvenes que este miércoles paseaban por la calle Mayor, que aseguraron conocer a la chica de vista, «y sabemos que es muy buena estudiante». Uno de ellos, chica de Sevilla, de nombre Triana, de 18 años, aseguraba que «hay que conocer, habrñia que hablar con ella para poder entenderla. Yo creo que si lo hizo por miedo a los padres, no debería haber llegado a ese punto, pero también hay que conocer la situación de esa casa de puertas adentro, pero pienso que se podría haber evitado ya que al ser mayor de edad puede ir al médico sin que se enteren los padres, puedes abortar».

Estas son algunas de las manifestaciones de los pocos vecinos de Valencia de Don Juan que quisieron dar su opinión en público.