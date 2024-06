Astorga denuncia que recibe facturas sin contratación de la época del PSOE

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga, gobernado por el Partido Popular con José Luis Nieto al frente, denuncia que desde que tomaron posesión recibe facturas de la época del PSOE que no constan en ningún expediente de contratación.

«Desde que tomamos posesión, no son pocas las facturas que el Ayuntamiento recibe y que no se corresponden con ningún tipo de servicio, suministro u obra que se puedan acreditar mediante el obligatorio procedimiento y expediente de contratación. Es más, han sido devueltas facturas de supuestos suministros que deberían constar en el inventario municipal y no obraban tan siquiera en las instalaciones», señalan en una nota de prensa remitida desde el consistorio.

El Ayuntamiento sale así al paso de «las recientes declaraciones de un empresario astorgano, manifestando que denunciará al Ayuntamiento por el impago de facturas». «El actual alcalde no actúa en igual forma que Juan José Alonso Perandones. El alcalde actual basa sus decisiones en informes de los servicios de Intervención y Secretaría, que son quienes informan sobre procedimientos irregulares», afirman desde el Ayuntamiento.

Ante la reclamación del mencionado empresario que reclama 66.910 euros en concepto de consumo de gasoil y alquiler de generador, el informe de Secretaría señala que excede el límite de un contrato menor y concluye que «no consta en esta Secretaría tramitación de ningún expediente de contratación (...) de lo cual se deduce que se han omitido requisitos y trámites esenciales en el expediente, por cuanto no se ha observado ningún procedimiento de contratación de los regulados por la ley».

Desde el equipo de Gobierno que dirige Nieto señalan que «desde el primer momento, ante esta situación, hemos sido nosotros quienes hemos animado a los proveedores y empresarios a llevar sus hechos al juzgado, que acreditará y sentenciará y, por supuesto, cumpliremos con el fallo de tal sentencia».

En ese caso, afirman, «pediremos responsabilidades civiles, penales y patrimoniales al anterior equipo de Gobierno por la falta y omisión del cumplimiento de la normativa vigente, llevando cada uno de los casos a la Fiscalía y al Tribunal de Cuentas».

Además, recuerdan, que en este caso, por la cuantía «no estamos hablando de un contrato menor», por lo que «el grado de responsabilidad es máximo».

Desde el Ayuntamiento añaden que «si siguiéramos el criterio de pagar todas las facturas que llegan al Ayuntamiento sin ningún tipo de contratación ni fiscalización por parte de los servicios jurídicos y económicos, aparte de la responsabilidad civil, penal y patrimonial en la que incurriríamos, tendríamos la obligación de pagar servicios, suministros y obras que no se han llevado a cabo. Y eso tiene un nombre».

En esta misma situación, según informan desde el consistorio, están facturas de actuaciones musicales en agosto de 2022 (El Combo Dominicano y Clan Zero) y alquiler de carrozas para el desfile de Reyes de 2023 y otras de determinados servicios «que no se ha podido constatar si se prestaron o cuando fue prestado el servicio».